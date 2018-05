Orbán József az orvosok szerint teljesen meggyógyult, de még nagyon le van gyengülve. A 100 Folk Celsius frontembere minden nap sétál azért, hogy megerősödjön, és időnként egy pohár sört is megiszik. A zenész újra színpadra szeretne állni, amint elegendő energiát érez magában.

Korábban megírtuk, hogy Orbán József tavaly ősszel tudta meg, hogy az agyában és a tüdejében is daganatos elváltozások vannak, azóta a kezelésnek köszönhetően sokkal jobban van. A 100 Folk Celsius zenekar frontembere délutáni sétája közben elmondta, hogy bár a hónapokon át tartó kezelés miatt nagyon legyengült, nincs oka panaszkodni. „Az orvosok szerint teljesen meggyógyultam, és a daganat is elmúlt, de én azért még nem érzem elég erősnek magam” - mondta a zenész a Blikknek, és séta után még egy pohár sört is megivott. „Nem akarok panaszkodni, mert jól megy a sorom. A szeretteim mellettem vannak, főznek rám mindennap, ráadásul Benkő Balázs barátom is támogat, igazi hajcsárként, és naponta levonszol sétálni, nem engedi, hogy teljesen ellustuljak. Nemigen van étvágyam, de a sertéshúst szívesen eszem, és egy pohár sör is legurul néha” - mondta Orbán József. A sétán kívül a zenész rendszeresen gyógytornázik, és szobabiciklizni is szokott.