Több mint százezer látogatót várnak a debreceni fesztiválra

Több mint százezer látogatót várnak az idei Campus Fesztiválra. Papp László, Debrecen polgármestere azt mondta, hogy a virágkarnevál mellett már a Campus Fesztivál is nagymértékben hozzájárul a város nemzetközi ismertségéhez.

Több mint százezer látogatót várnak az idei Campus Fesztiválra, amelyet július 18. és 22. között rendeznek meg a debreceni Nagyerdőben - közölték a szervezők keddi sajtótájékoztatójukon. A fesztivál egyik helyszínén, a nagyerdei víztoronyban rendezett sajtótájékoztatón Papp László, Debrecen polgármestere azt mondta, a Campus fesztivál az elmúlt évtizedben városstratégiai elemmé nőtte ki magát. A virágkarnevál mellett már a Campus is nagymértékben hozzájárul Debrecen nemzetközi ismertségéhez. Azt is elmondta, hogy a jelenleg is zajló nagyerdei fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy a fesztiválozókat még komfortosabb szolgáltatásokkal várják a Nagyerdei Stadionba és környékére. A Campus Fesztivál jóvoltából júliusban minden évben 10 százalékkal megnő a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégéjszakák száma Debrecenben. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja elmondta, hogy az Egyetem tér elnevezésű fesztiválhelyszín több mint ezer négyzetméteren várja a fesztiválozókat már a nulladik naptól. Az Egyetem tér minden évben a leglátogatottabb nappali rendezvényhelyszín a fesztiválon. A tanszékeket az idén is pályáztatták, és a legjobb és legérdekesebb ötleteket felvonultató egyetemi közösségek jelenhetnek meg a Campuson.

Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató és munkatársai azt mondták, hogy a tíz zenei színpadon és a többi helyszínen összesen 250 zenei program és hasonló nagyságrendű más program - színház, mozi, irodalmi beszélgetés, gyerek- és családi program - várja a fesztiválozókat. A fesztivál helyszínét némileg kibővítették az Ady Endre sétány felé, és oda helyezték át a fesztivál főbejáratát is. A zenei programok közül kiemelték, hogy Debrecenbe érkezik a marokkói-holland DJ-producer R3hab, a brit drum and bass dj duó, a Sigma, és a Téglás Zoli vezette kaliforniai hardcore/punk Ignite is.

A négynapos rendezvény legnagyobb sztárvendége az amerikai hiphop ésR&B énekes, dalszerző, producer Akon lesz. A külföldi sztárvendégek mellett kiemelt jubileumi műsorral készül Ákos, a Tankcsapda és Lovasi András, de Majka & Curtis, a Punnany Massif, a Kowalsky meg a Vega, Szabó Balázs Bandája, az Akkezdet Phiai, és a Brains is ott lesz a Nagyerdőben.

A Campus Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján ott volt Ákos, aki bemutatta ötvenedik születésnapjára a közelmúltban megjelentetett, Ákos50 - Visszaszámlálás című albumát, amelyet délután az érdeklődőknek dedikált a nagyerdei víztoronyban. Elmondta, hogy teljesen új repertoárral készülnek a Campus Fesztiválra, ahol a nagyszínpadon július 21-én lépnek fel. A víztoronyban Ákos - Visszaszámlálás címmel fotókiállítás is nyílt.