A sztártenort is zaklatták pályafutása kezdetén

Pályafutása elején Jonas Kaufmann német sztártenort is zaklatta egy menedzser. A világhírű operaénekes erről a Corriere della Sera nevű olasz napilapnak adott interjújában beszélt, rámutatva, hogy a szexuális zaklatás problémája nemcsak a filmipart, hanem az operát is érinti. Az olasz napilap szerdai számában mondta, hogy a zaklatásoknak nemcsak nők, hanem férfiak is áldozatai. „Kamaszként éltem át ezt a helyzetet, a pályám kezdetén esett meg velem, hogy egy menedzser egy koncertet ajánlott nekem, egy fantasztikus lehetőséget, de el kellett volna vele mennem egy szaunába. Teljesen nyilvánvaló alku volt. Megrettentem, és nemet mondtam” - mondta a 48 éves, Münchenből származó énekes.