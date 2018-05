Bodrogi Gyula kezét minden nap megkérik

Már vagy 40 éve tart Bodrogi Gyula és élettársa kapcsolata. A Fészekben átbeszélgettek egy éjszakát, majd elmentek egy hotelba. így kezdődött az egész.

Bodrogi Gyula nagyon ritkán beszél a magánéletéről, de élettársa, Vass Angéla most több részletet is elárult az elmúlt majdnem 40 évükről. Az egykori modell és Bodrogi nem sokkal azután ismerkedtek meg, hogy a színész és második felesége, Voith Ági

különköltöztek egymástól.

Egyébként még mindig, 46 év után is házasok, de nagyjából 6 évvel az esküvő után már nem éltek együtt. Barátságuk azóta is töretlen. Egyébként Bodrogi első felesége Törőcsik Mari volt, akivel még a főiskolán szerettek egymásba, összeházasodtak, és 8 évig éltek együtt.

Vass Angéla most a Ripostnak többek között azt is elmondta, hogyan ismerkedtek meg. „Egyszer egy munkám után hajnali egykor lementem a Fészek klubba, odamentem a bárhoz, és ott állt a Bodrogi. Éppen egy whiskyt kért, én meg ismeretlenül odaszóltam, »kérjen nekem is egyet«. Meglepődött, de végül hozott nekem is. Elkezdtünk beszélgetni, egyszer csak azt vettük észre, hogy hajnali hat óra. Akkor egymásra néztük, hogy most mi legyen.

Megkérdeztem, elmegyünk-e egy hotelbe,

erre rávágta, hogy »végül is szingli vagyok«. Együtt töltöttünk pár órát, és én még aznap megkértem a kezét.” Az nagyon hamar kiderült számukra, hogy itt nem csupán egy kalandról van szó, hanem annál sokkal többről. Szerelem volt ez, és ezt tudták ők is. Randevúzgattak egy ideig, majd

nem sokkal később össze is költöztek.

Vass Angéla azt is mondta, „Gyula egy végtelenül kedves, türelmes férfi, csodálatos évek vannak mögöttünk. Annyira szeretem, ha csak ránézek, megdobban a szívem. Én vagyok a bújósabb, én puszilgatom, még társaságban is. Ő ennél szemérmesebb. Hihetetlen, de már