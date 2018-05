Gemza Péter eddigi művészeti vezető veszi át a debreceni Csokonai Színház vezetését július 1-től Ráckevei Annától, akinek a vezetői megbízatása június 30-án jár le. Az új igazgató személyéről 36 szavazattal, egyhangúlag döntött csütörtökön a debreceni közgyűlés.

Júliuissal már új igazgatója lesz a debreceni Csokonai Színháznak. Az eddigi igazgató, Ráckevei Anna megbízatása június 31-án lejár, és a színésznő már korábban jelezte, hogy

nem vállal újabb igazgatói megbízást.

Július 1-től a színház eddigi művészeti vezetője, Gemza Péter lesz az igazgató a debreceni közgyűlés 36 szavazatos, egyhangú döntése alapján.

Noha nem vállal igazgatói megbízást, Ráckevei Anna színészként továbbra is a társulatánál marad. De színművészként továbbra is a Csokonai Színház tagja marad. Egyébként a posztra Gemza Péter eddigi művészeti vezető volt az egyetlen jelentkező, pályázatát a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság is

egyhangúlag támogatta.

Gemza Péter 1993-ban a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán végzett, majd Franciaországban etnomuzikológia és táncantropológia szakirányon szerzett mesterdiplomát. A Csokonai Színházban 2010-2013-ig koreográfusként dolgozott, 2013. április 1-től 2016. február 23-ig igazgatóhelyettes és művészeti vezető volt, 2016. február 24. óta művészeti vezetőként dolgozott.

Tanított, illetve tanít a Kaposvári Egyetem művészeti karán és a Károli Gáspár Református Egyetemen. Rendezőként, koreográfusként és táncosként

jelentős színházi munkákban vett és vesz részt.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere a közgyűlés ülésén azt mondta, hogy Gemza Péter olyan időszakban veszi át a színház vezetését, amikor komoly kihívások várnak a társulatra: 2019-ben ugyanis megkezdődik a Kossuth-utcai nagyszínház épületének teljes körű felújítása, így állandó játszóhely nélkül kell megoldani a színház működését.