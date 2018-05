Jeff Goldblum élete első jazzalbumának felvételére készül, akinek tehetségét a Decca zenei kiadó egy műsorban fedezte fel. A 65 éves Goldblum gyerekkora óta zongorázik, rendszeresen lép fel zenekarával, a The Mildred Snitzer Orchestrával Los Angelesben és a New York-i Café Carlyle-ban.

zenei tehetségére akkor figyeltek fel

a Decca szakemberei, amikor a színész egy BBC-műsorban zongorán kísérte Gregory Porter jazzénekest, aki Nat King Cole egy dalát, a Mona Lisá-t adta elő.

Goldblumnak nem ez az első zenei megnyilvánulása a tévében. Jó pár évvel ezelőtt a Jimmy Fallon vezette The Tonight Show-ban már bemutatta zongora- és énektudását. Csak akkor a rapper Biz Markie-val adtak elő közösen egy számot, dal közepén még a műsorvezető is becsatlakozott.

A 65 éves Goldblum gyerekkora óta zongorázik, rendszeresen lép fel zenekarával, a The Mildred Snitzer Orchestrával Los Angelesben és a New York-i Café Carlyle-ban. Amikor éppen nem máshol zenél, heti jazzműsort vezet a Los Angeles-i Rockwell Table and Stage-ben. Az albumról egyelőre annyit tudni, hogy még idén megjelenik. Goldblumot legközelebb a Jurassic World: Bukott birodalom című filmben láthatják a mozinézők, a sorozat új darabja június 8-án debütál.