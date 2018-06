Több oka is volt a Madách Színháznak Az Operaház Fantomja című musicalt ünnepelni, ezért rendhagyó előadást állítottak színpadra. A szerző, Andrew Lloyd Webber a világon először a budapesti színháznak engedélyezte, hogy eltérjenek az eredeti rendezéstől.

Az Operaház Fantomját ünnepelte a Madách Színház. Tizenöt évvel ezelőtt a szerző, Andrew Lloyd Webber jelenlétében mutatta be a színház Az Operaház Fantomja című musicalt. Az előadás azóta is nagyon sikeres, így a bemutató 15. évfordulóján nemcsak a jubileumot, hanem a 800. előadást is ünnepelték. A különleges évfordulóra rendhagyó előadással készültek: az összes jelenlegi címszereplő, azaz Sasvári Sándor, Csengery Attila és Posta Viktor, valamint szerelmeik, azaz a Christinék, Knassy Renáta, Fonyó Barbara és Mahó Andrea is színpadra léptek. A magyar előadás azért is egyedi, mert ez volt az első olyan Az Operaház Fantomja a világon, amelynél Webber engedélyezte, hogy eltérjenek az eredeti rendezéstől - írta a Blikk.