Parádés névsorral startol el az egyik legrégibb hazai fesztivál

Az idei EFOTT már a 43. lesz a sorban, és ezt július 10. és 16. között rendezik meg a Velencei-tó partján.

Idén újra Velence-Sukoró térsége ad otthont az EFOTT-nak, amely soha még ilyen „ütős” külföldi felhozatalt nem tudott felmutatni - emelte ki Maszlavér Gábor, a fesztivál igazgatója a rendezvény pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten. Elmondta, hogy a brit John Newman és Jessie J, az ausztrál Dub FX, a belga Lost Frequencies és az idei rock felhozatalt vezető dán Volbeat mellett a fellépők között lesz a Punnany Massif, a Halott Pénz, a Wellhello, Majka&Curtis, a Brains, az Irie Maffia, a Margaret Island, a Cloud 9+ vagy a Kowalsky meg a Vega is, valamint Szabó Balázs Bandája, Rúzsa Magdi, a The Biebers, a 30Y, a Mary PopKids, a Bëlga, a Hősök, az Animal Cannibals és Metzker Viki is.

A rock szekcióban a Tankcsapda, a Leander Kills és a Depresszió áll színpadra, a Paddy and the Rats, az Anna and the Barbies, a Fatal Error, a Fish!, a Dorothy, a Useme és a Supernem mellett. Idén számos újítással is készülnek, többek közt felállítják a fesztiválok történetének egyik legkisebb arénáját is: a 3-szor 3 méteres helyszínen egy jukebox segítségével bárki a „szupersztár lehet, és egy egész arénát tölthet be” - tette hozzá Maszlavér Gábor.

Azt is elmondta, hogy a 43. EFOTT-on debütál egy új fesztiválkártya is, amelyről nem lesz kötelező visszaváltani a pénzt, hanem azt egy rövid regisztráció után paypass kártyaként

bárhol lehet majd használni.

Mindemellett elérhető lesz az az applikáció is, amit egyetemisták fejlesztettek kifejezetten a fesztiválozóknak. Az alkalmazás segít majd többek között az étkezési lehetőségek keresésében, lehet rajta keresztül programot ajánlani és csetelni is.

Idén az EFOTT házigazda felsőoktatási intézménye az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lesz. Murai László, az intézmény Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) elnöke elmondta, hogy jelenleg mintegy 40 hallgató és az egyetem csaknem 20 munkatársa segíti a fesztivál szervezését. A sportlehetőségekkel kapcsolatban elmondta, hogy egyetemük sportegyesülete, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) is készül sporteseményekkel, amelyeknek a strand fontos helyszíne lesz.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a családok éve alkalmából a szervezők kiemelt

figyelmet fordítanak a kisebb gyerekekkel érkezőkre

Lesz például családi jegy, a gyerekeknek animátoros foglalkozásokat szerveznek, a háromévesnél fiatalabbakra pedig szakképzett bébiszitterek vigyáznak igény szerint.