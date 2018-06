Kulka János menekül az emlékek elől

Kulka János nemrég eladta budai házát, és egy ismerőse szerint kizárólag azért, mert szeretne szabadulni a stroke-ja előtti életének emlékeitől.

Kulka János eladta budai házát, amelyben az elmúlt időszakban élt, és amelyről korábban nagy szeretettel beszélt ismerőseinek. A ház csendes, mégis a városhoz közeli környéken volt. Kulka állítólag szívesen élt ott, ráadásul sokszor tartott nagyobb vendégségeket is.

Egy közeli ismerőse osztotta meg a Blikkel az ingatlaneladás okát. „Most már sokkal csendesebben éli életét, és próbál fizikailag, lelkileg is visszatérni régi önmagához. Ám ez egy nagyon hosszú és nehéz út. Ráadásul

nem könnyíti meg a lelki felépülését, ha egy olyan helyen él, amely szinte percenként emlékezteti arra

az időre, amikor még minden rendben volt, és mindenre képes volt. Leginkább a színpad hiányzik neki. Ezt viseli ugyanis a legnehezebben János, hogy jelenleg nem dolgozhat olyan intenzitással, mint eddig” - mondta az ismerős, aki azt is elárulta, hogy a barátain kívül az orvosai is tanácsolták neki, hogy próbáljon meg lélekben is új életet kezdeni.

Kulka János először csak elköltözött egy másik lakásba, hogy kicsit eltávolodjon a stroke előtti időket idéző közegtől, aztán úgy döntött, hogy végleg megszabadul, amitől csak lehet. Ezért adta el a házat is. A színésznek 2016 áprilisában volt stroke-ja, és azóta nem igen mutatkozik a nyilvánosság előtt. Részt vett ugyan egy forgatáson, de május elején úgy döntött, nem hosszabbít szerződést a Katona József Színházzal. Döntése mögött pedig az áll, hogy véleménye szerint még nincs tökéletes állapotban. Leginkább beszédével vannak problémái, ami még nem tisztult ki a stroke óta, és így nem szeretne dolgozni.