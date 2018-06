Törőcsik Mari már a visszatérést tervezi

Komoly tervei vannak Törőcsik Marinak: ősszel már lehet, hogy dolgozni is fog.

A nyár után Törőcsik Mari szeretne Budapestre utazni, és az sem kizárt, hogy munka miatt. Egyelőre élvezi a kiegyensúlyozott, jó időjárást velemi otthonában, erőt gyűjt, és készül - írta a Bors. „Ősszel, szeptember körül tervezem, hogy felmegyek Pestre.

Még az is lehet, hogy munka miatt,

de erről még nem beszélhetek” - mondta sejtelmesen a színésznő a lap munkatársának.