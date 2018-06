Két pillanat alatt talált új bandát a Beatrice gitárosa

Magasvári Viktor gitáros idén januárban, 15 év után lépett ki a Beatricéből, most pedig úgy néz ki, megvan az új együttese.

A Beatrice korábbi gitárosa, Magasvári Viktor már 2016 óta él családjával Bécsújhelyen, és a kétlakiság nagyjából két évig ment, aztán idén januárban közölte Nagy Feróval is, hogy kiszáll. Felesége ugyanis ott dolgozik idegsebészként, ő pedig már nagyon

nehezen tudta megoldani az ingázást

úgy, hogy a családjával is elegendő időt töltsön, és a Beatrice fellépésein, próbáin is ott legyen. Magasvári januárban lépett ki a Beatricéből, és az elmúlt hétvégén, június 2-án már fel is lépett új bandájával. A gitáros a Blikknek mesélt az új zenekaráról: „nem sokkal a kiköltözés után voltunk a családdal egy rendezvényen, ahol a The Legends Of Rock is fellépett. Feldolgozásokat játszottak, de jól nyomták, és utána eldumáltam velük. A dobos srác elvileg magyar származású, bár egy szót sem tud a nyelvünkön. Február elején megírtam neki, hogy otthagytam a Ricsét, és hosszabb távra Bécsújhelyre költöztem” - mondta.

Magasvári Viktor a kép jobb szélén, kalapban és napszemüvegben

Ezek után nem sokkal pedig jött is a kérdés a dobos irányából, hogy nincs-e kedve Magasvárinak csatlakozni az együttesükhöz.

A válasz természetesen igen volt.

Magasvári azt mondta, „sógoréknál egyből rocklegenda lettem. Legfeljebb havi három bulink van, hetente egyszer próbálunk, de ez így nagyon jó nekem.

Nyugisabb lett az életem.

Reggelente én viszem a fiamat az oviba, a lányomat pedig az iskolába, és értük is én megyek. Vágytam már arra, hogy több időt lehessek velük.” Legutóbbi fellépésük az ausztriai Rolling Steel Fesztiválon volt.