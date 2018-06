Meleg helyzet, avagy kiborul a Billy

ÓKOVÁCS SZERINT AZ OPERA – 2/76. levélária Drága Tatjána Néném! És akkor hirtelen vihar kerekedik a nyárias hőségből, és az elkészített témát az asztalomon félrelöki. És hiába szerettem volna ma a kortárs zene befogadási problémái kapcsán Önnek felelni, egy szerencsétlen módon felnyitott forró pite, a homoszexualitás színpadi megjelenésének – és az ehhez szerintem igen kevéssé kötődő Billy Elliot-előadásnak – kapcsán kell irkálnom. Muszáj, mert akaratom ellenére ide és oda sorolnak, amit nem jegyeztem le, azt mások teszik helyettem, kvázi a nevemben. Nem haragszom senkire, lófejet se találtam ma reggel az ágyamban, de azért a környülállásokat lefesteném. (Bocsánat, de Mozart panaszolta egyszer így apjának, Leopoldnak, levélben: „Ha nem sietek Szöktetésemből fúvósátiratot készíteni, mások teszik meg helyettem...")

Néném küldte át nekem a támadó jellegű, hirtelen véleménycikket, arra pedig egy hirtelen válasz született, de itt és Önnek nyugodtabban tudok pár dolgot elmagyarázni a kényes kérdés kapcsán. Talán az a legkevésbé félremagyarázható, ha sallangmentes állításokat sorakoztatok fel – ez tehát az én (árnyaltnak szánt) véleményem.

1. Először a Billy Elliot-filmet láttam: az évadzáró normafai operapikniken vetítettük le talán 2015-ben, többszáz kollégának, mint a kevés balettel foglalkozó – és happy enddel végződő – mozik egyikét.

2. Az előadás ugyan non-replika, tehát nem kellett az eredeti Broadway-rendezést követnünk, de némi retuson kívül másra nem ad módot a jogtulajdonos, 150 előadást volt muszáj vállalni és rendszeresen, akár anonim módon is ellenőrizhetik a minőséget.

3. Hiába deklaráltan homoszexuális a mű dalainak szerzője, Elton John, a balett-musical címszereplője, Billy nem meleg srác, ez félreérthetetlenül kiderül az előadásból – a könyv és a film is jóval a musical előtt keletkezett.

4. Billy haverja, a darabban egy darabig megjelenő mellékszereplő Michael talán az lesz majd, de ez nem derül ki félreérthetetlenül az előadásból.

5. A mi 2016 júliusában bemutatott verziónkban Michael szerepéből és jelentőségéből húztunk, Billyén emeltünk, sőt konkrét Hattyúk tava-jelenettel ajándékoztuk meg: az Opera határozott és egyetlen célja ugyanis az volt, hogy a három év alatt bő százezres nézettséget elérve balettnövendékeket szerezzünk az egész országból, saját intézetet alapíthassunk. (Elmentünk a falig, ennyit engedtek a londoniak.)

6. A 2016 július végi premier után egy hónappal, szeptemberben már el is tudott indulni az iskola, azóta 110 gyermek jár hozzánk, hál' Isten sok fiú is, bár többségében lányok, előfelvételisek is várják a sorukat, a nagy felvételi júniusban lesz idén is. A Magyar Nemzeti Balett Intézet addig a tradícióig – és az 1948-ban durvulni kezdő szovjet időszakig – nyúlik vissza, amikor az Operának (mint minden nagy balettegyüttest tartó intézménynek a világban ma is) még saját iskolája volt, aktív művészek is tanítottak, a pálya csúcsán lévőket nézhették esténként, és a gyermekstatisztálástól (operákban is!) a Diótörő pas de troix-jáig, a nagyobbak akár beugrásokig képesek voltak sok mindenre. Intézetünk fizetős, heti ötszöri képzést ad és színpadi lehetőségeket, és ahogy a számok is mutatják, Billy pajzsával sikerült utat vágnunk a közönyben, értő és elkötelezett családokat találni, akik még a kiadásokat is vállalják, és így leszünk képesek a Magyar Nemzeti Balett magyar utánpótlását – nem mára, de talán 15-20 év múlva – biztosítani. És a szülők természetesen nem identitás-átnevelőbe adták a legféltettebb kincseiket, hanem művészetoktatásra, ezt módjukban áll ezerféleképp nyomon követni is, merthogy a balett és a tánc nem ab ovo homoszexuális műfaj.

7. Kritika éri a szöveg stílusát: a darab valóban szabadszájú, de ha egy zseniális jelenete kifigurázza a Cityből érkező üzletember-apuka és a vidéki bányász-papa szóhasználati különbségeit a Királyi Balettintézet felvételijén várakozva (alig értik egymást), akkor érhetően nem volt szabad ékesszólásban beszéltetni a tanulatlan sztrájkolókat – itt ennek jelentősége lett.

8. A Billyt eleve korhatár-karikával játsszuk, egy 14 év feletti gyermek már nem is gyermek, és a szülőnek sem kell magát szíven szúrnia a kifogásolt „szívatás" vagy „basszus" szavak miatt. Ha viszont valaki kisebb gyermeket hoz, minimum készítse fel.

9. A mi Billynk nem egy „másik fiúval", hanem a saját (jövőbeli) alteregójával táncol, és mivel a Hattyúk tava egyik kulcsjelenetéről szól ez az álom-kép, Billy színpadi repülésénél az Odettet alakító balerina is jelen van.

10. A Billy Elliot-produkció az Opera történetének egyik nagyszabású előadása, két szűk év alatt 90 ezren látták, és ami ugyancsak nem szokványos nálunk, csak a musicalek világában: és már tavaly ősztől nyereséget termel.

11. Mivel a srácok – és persze, a darabban szereplő lánykák is – nagyon nőnek, mindig változik a csapat (több Michaelből lett már Billy), és a szülők sosem tették szóvá a cikkíró által jelzett vélelmeket.

És néhány általános leszögezés is álljon itt, csakis a félreértések elkerülése végett:

- az ember nem azért kerül egy országos hatáskörű intézmény élére, hogy azt a személyes képére formálja: nekem természetesen van véleményem, világlátásom, származásom, nemzeti és nemi identitásom, hitem, egyebem, amelyeket igyekszem karakteresen képviselni, súllyal esnek a latba az intézmény műsorát tekintve is, de az ország egyetlen opera- és balettszínházát vezetve a saját ízlésem nem lehet mindenek és mindenki feletti;

- egy szerteágazóan működő Opera tevékenységét nem szabad apróságokból extrapolálva megítélni: mi idén, bezárt Ybl-palota mellett is 60 féle előadást játsszunk 90 városban, nem Billyn (és végképp nem Michaelön) nyugszik az intézmény működésének súlypontja;

- viszont 2013-tól Útravaló címmel minden évben minden minden magyar (nemcsak magyarországi!) újszülött ágyához viszünk kultúrajándékot, KismaMatinét szervezünk, a nagycsaládosok és a Gyermekmentő évente többszöri vendég nálunk, sőt az összes operaházi főpróbát csak nagycsaládosok látogathatták éveken át, egészen a bezárásig, keresztény felekezetek kapták a Parsifal főpróbáit, vetítjük nagyhéten a Passió-filmet, játsszuk a Máté-passiót, Húsvétkor a Parasztbecsületet és Mascagni miséjét, Halottak Napján Verdi Rekviemjét, a gyermekkar minden évben tart áhítatot a Szent István-bazilikában, Ybl Miklós társépületében.

Tavalyi évadunk Magyar Évad volt, rögzítettünk az elmúlt 7 évben 35 teljes magyar operát, ezeket kiadtuk lemezen, a gyűjteményt valamennyi magyar közgyűjtemény gratis kapja az Operától. Bejártuk az egész Kárpát-medencét magyar és magyar kötődésű művekkel, elvisszük New Yorkba és Dél-Koreába is a Bánk bánt, a Kékszakállút, magyar gálát játsszunk Észtországban. Minden évben állampolgársági esküt tesznek a színpadunkon, Erkel kultuszát öt operájának eljátszásával és rögzítésével, három színpadi adaptációjával támogattuk, Liszt születésnapját külön megünnepeljük, hét nevezetes nemzeti emléknapon (pl. ma is!) filmetűdöket vetítünk az előadások előtt a nézőknek. Soroljam még? Nehogy aztán hivalkodásnak tűnjön.

- akiről azt mondják, homoszexuális, nem mindig az;

- akiről azt mondják, hetero, az sem mindig az;

- a zenében nincs jobbos kvint vagy meleg terc, Csajkovszkij 1812-es nyitányának ropogása, Bernstein Tonyjának erkélyig szárnyaló vallomása, a Salve Reginát éneklő, guillotine alá menetelő apácák Poulenc művében, Barber vonósnégyese a doveri parton, Menotti Telefonjának idétlen Lucyje vagy Britten Háborús rekviemének fohászai bennem semmilyen idegen, nőies, elítélendő érzést nem keltenek;

- a balettban sincs balos battírozás vagy biszexuális grand jeté: egy Nurejev tehetséggel és megfelelő művészi eszköztárral éppúgy tudott meggyőző és férfias lenni, mint a mi Solymosi-testvéreink vagy Apáti Bence.

- az átöltözés színpadi toposz, része a mimézisnek, igen ősi technika: operaszínpadon pedig darabideig nem fordulhattak elő nők, viszont sok kasztrált énekes létezett, így szerzők századokon át írták művek ezreit másik nem ruhájába öltöztetett szólista számára is.

- a hősi pózba és gyomorbajosságba merevített Beethoven Fideliójában igazából Marcellina, Rocco foglár lánya szeret bele a férfinak elmaszkírozott címszereplőbe (és nem Jacquino, az udvaros, ezt elkapkodtam, de így is elég nagy a kavarodás meg a pikantéria...), aki viszont férjét szabadítani szökött meg a börtönből.

- végezetül: ha valamit megtanultam az Operában, így a 12. itt töltött évem elején, az a népi bölcsességünk ráncfelvarrási időszerűsége. Mert bizony, nálunk akkor is zörög a haraszt, ha nem fúj a szél.

„Zsdú átvétá, kák szálávej létá!"

Csókolja

Szilveszter