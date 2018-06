Durván pogózott, ezért kirúgták a koncertről, pedig még csak az előzenekar játszott. Úgy döntött, a tavon úszva jut vissza a buliba, de nem járt sikerrel. „Pedig még a terepmintás sapkámat is felvettem, hátha segít” - mondta a metalrajongó.

A Slayer búcsúturnéjának május végi, torontói koncertjéről kirúgtak egy férfit, mert túl keményen pogózott. Ráaádásul még csak nem is a Slayer volt a színpadon, hanem az előzenekar, a – metalos körökben amúgy nem kevésbé ismert – Testament. A férfit

egyszerűen kidobták a durva mozdulatai miatt,

ő pedig ezek után úgy döntött, úszva közelíti meg a buli helyszínét. A torontói koncert a híres Budweiser Stage-en, más néven a Molson Canadian Amphitheatre-ben volt, ami rendesen benyúlik az Ontario-tóba. Aznap este a Slayer és a Testament mellett egy másik híres thrash metal banda, az Anthrax is fellépett volna, és valószínűleg

azt várta leginkább

a koncertre jegyet váltó, majd pogózása miatt kidobott Chris LaRocque.

LaRocque megpróbált visszaúszni a koncertre, de nagyon hamar lefülelték. Külön vicces, hogy az Anthrax gitárosa, Scott Ian két képet is kirakott az úszó rajongójukról az Isntagramra. Abból is lehet sejteni, hogy LaRocque mennyire el lehetett kenődveLaRocque, hogy éppen egy anthraxos póló volt rajta. Az úszásos akció híre a Slayerhez is eljutott, és az együttes gitárosa, Gary Holt meg is próbálta meggyőzni a biztonságiakat, hogy engedjék be LeRocque-ot, de nem járt sikerrel. A férfi nem jutott be. Az Exclaimnek azt mondta, „eléggé

féltem betenni a farkamat a hideg vízbe.

Direkt nem mentem gyorsan. Próbáltam észrevétlen maradni. Még a terepmintás sapkámat is felvettem, hátha segít.” Úgy néz ki, nem segített, az viszont biztos, hogy a Scott Ian által posztolt kép láttán nehéz megállni legalább a mosolygást. Mikor partra ért, meg is vizsgálták a koncerten ügyelő egészségügyi személyzet munkatársai. LeRocque viszonylag sokat ivott, bár ő azt mondta, „egy kicsit be voltam nyomva. Nem ájulásos részegség volt ez, hanem pont jól voltam”.