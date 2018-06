Bernstein ritkán hallható szimfóniáját adják elő a Zsinagógában

Különleges előadás zárja a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar templomi bérletsorozatát.

A 100 éve született Leonard Bernstein John F Kennedy 1963-as meggyilkolása után az amerikai elnök tiszteletére ajánlotta a Kaddish szimfóniát. Témája a holokauszt, a mű a zsidó gyászmise felépítését követi. Közel 170 művész áll majd színpadra a Zsinagógában, korábban soha ennyi zenész és énekes nem lépett fel itt. Speciális, csak erre az alkalomra épített színpadtechnikával és exkluzív látványvilággal készülnek, a zenészek és az énekesek a padsorok között és a karzaton is helyet foglalnak majd.A koncerten elhangzik Darius Milhaud: Ani Maamin c. műve is, amelyet Magyarországon ebben a formában még sohasem adtak elő. Sümegi Eszter szopránénekes és Dunai Tamás színművész is közreműködik majd felnőtt- és gyerekkórussal.

A koncert az idén 95 éves Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar templomi bérletsorozatának utolsó előadása, Hamar Zsolt karmester vezényletével június 21-én este 8 órakor kezdődik a Dohány utcai Zsinagógában.