Az előadás közepén folyt el a nő magzatvize, óriási tapsot kapott

Ritkán, de időnként előfordul, hogy egy néző miatt kell megszakítani az előadást. Így járt Pokorny Lia is, aki hiába rutinos már az improvizációban, most mégis sikerült őt meglepni.

Még az improvizációban járatos Pokorny Liát is meg lehet lepni. Szombat este adták a Centrál Színházban a Dolgok, amikért érdemes élni című darabot Pokorny Lia előadásában. A kilencedik sorban egy várandós nő és férje ültek. A darab nagyjából a felénél járt, amikor Pokorny Lia éppen a sorok között sétált, miközben a házaspár hirtelen felállt, és elindult kifelé, mert

a nőnek elfolyt a magzatvize.

„A hölgy kedvesen mentegetőzött: bocsánat, elfolyt a magzatvíz. Próbált megnyugtatni, hogy nem az első gyerek, és már rutinosak. Ez egy improvizációs előadás, de erre még én sem számítottam. Ilyen a praxisunkban még nem történt. Nagyon drukkoltam nekik. Kinyomoztuk, kik ők, és kiderült, még akkor este megszületett a baba” - mondta Pokorny Lia a Borsnak.

Az is kiderült, hogy a kismama június 20-ra volt kiírva, három hete volt a szülésig. „Hallottuk, hogy mennyire jó ez a darab, nem akartuk kihagyni. Az orvosommal még viccelődtünk is, mi lesz, ha pont akkor, 2-án indul be a szülés. Azt mondta, semmi gond, aznap ügyeletes az orvos” - mondta Judit, az anyuka. Azt is hozzátette, hogy filmbe illő jelenet volt, amikor a darab közepén elfolyt a magzatvize. „Érdekes, az első gyermekünk is úgy született, hogy előző nap színházban voltunk. A Dolgok remek darab, szerettem volna végignézni, de egyszer csak éreztem, hogy elfolyik a magzatvíz. Szóltam a férjemnek, hogy azonnal induljunk. Fel kellett állítanunk a sort, míg kiértünk, Lia odasétált hozzánk. Mondtam neki, hogy mi történt, mire megtapsoltak. Háromnegyed nyolc körül jöttünk el, és tíz óra tizennégy perckor megszületett a második kislányunk. Ez egy filmbe illő történet” - mondta az anyuka. Amikor a darab producere, Bereczki Zoltán megtudta, mi történt, azonnal intézkedett. „A Lepkegyűjtő-produkció nevében elhívtuk őket egy következő előadásra, hogy lássák a darab végét. Júniusban a Lepkegyűjtőt és a Dolgokat folyamatosan játsszuk a Centrál Színházban, de természetesen bármikor várjuk őket” - mondta Bereczki Zoltán.

Már korábban is előfordult, hogy a színházi előadást egy néző egészségi okokból zavarja meg. Németh Kristóf, akkor még a Budapesti Kamaraszínház művészeként volt feleségével, Nikivel is egy ilyen véletlen folytán ismerkedett meg. Niki orvos, nézőként érkezett egy előadásra, ahol az egyik idős hölgy rosszul lett, és ő próbált segíteni rajta, míg ki nem érkeztek a mentők. A darab főszereplője Németh Kristóf volt, amikor látta, hogy baj van, azonnal leugrott a színpadról, és leállította az előadást.