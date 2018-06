A Budapesti Operettszínház művészét, Oszvald Marikát éppen fellépése előtt rabolták ki. Az autójából ellopott kosztümöknek főleg az eszmei értéke magas, így a tolvaj számára valószínűleg értéktelenek. Oszvald Marika a helyszínelés után rögtön fellépni ment.

Saját lakása előtt fosztották ki Oszvald Marikát. A Budapesti Operettszínház művészének kocsijából több százezer forint eszmei értékű fellépőruhákat vittek el. Külön dühítette, hogy ezek a ruhák másnak valószínűleg értéktelenek. „Reggel egy hatalmas bőröndbe pakoltam be a nyaralómban a fellépőruháimat, a cipőimet, az ékszereket, mert az augusztusi Budavári Palotakoncertek próbája után indultunk volna Peller Karesszel Hévízre fellépni. Azt beszéltük meg, hogy a budapesti lakásom előtt találkozunk, ezért a kocsiban hagytam a bőröndöt arra a kis időre, amíg felugrottam a lakásba - mondta a színésznő a Blikknek.