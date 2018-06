Ingyenes rockfesztivál Visegrádon

A 2018-as lesz az ötödik ViseGrock fesztivál, a Visegrádi hegy és a Duna tőszomszédságában rendezett rockfesztivál.

A sorban már ötötdször, idén is június első hétvégéjén, azaz most június 8-9-én rendezik a VisegRock fesztivált. A hétvége nem teljesen pontos kifejezés, ugyanis a rendezvény

pénteken és szombaton lesz.

A pénteki nyitóbuli a Blues Revolveré lesz, a pszichedelikus rockkal kevert bluesban utazó zenekar fél hatkor kezd majd. Többek között olyan előadóktól adnak elő, mint a Doors, vagy Jimi Hendrix. Utánuk jön 19 órától a Tűzkerék xT., amelyik már több mint 25 éve ápolja a magyar gitárkirály, Radics Béla örökségét. Majd 21 órakor kezd Vörös István együttese, majd utánuk a Stoned - 100 % Rolling Stones zárja a napot.

A vadhúsfőzés is már hagyomány a fesztiválon, a szombati nap éppen ezért kezdődik a főzőverseny eredményhirdetésével 16 órakor. Majd indul a zene, mert 17 órakor már a Southern Blues Project kezdi a koncertsort. Az egyórás koncert után

a bluesé marad a főszerep,

mert Fekete Jenő és triója. Fél nyolckor pedig már az Ozone Mama lesz a hangulatfelelős. Őket követi a már fő műsoridőben színpadra lépő Piramis, amelyik egészen 23 óráig, azaz a Tom White and the Mad Circus megjelenéséig játszik. A rockabily formáció zárja a napot és ezzel az ötödik VisegRock fesztivált is.

A 2014-es indulást követő két évad főműsorában a három egykori feketebárány zenekar, Hobóé, a P. Mobil és a Beatrice játszott, aztán 2017-ben egy másik ikon, a Skorpió dalaira tombolhatott a közönség.