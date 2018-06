Néhány napja kezdték el újra próbálni a Csíksomlyói passiót a Nemzeti Színházban. A darabot tavaly mutatták be. Most augusztusban különleges helyszínen, a csíksomlyói nyeregtetőn mutatják be az előadást. A szabadtéri produkció teljesen más lesz, mint a színházi, ezért kezdődtek most a felújító próbák.