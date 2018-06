Ha belegondolunk, valóban kihagyhatatlan volt a poén, és akár számíthattak is volna rá, de egészen biztos, hogy az első néhány sorban állók kivételével sokan meglepődtek a Foo Fighters legutóbbi színpadi megmozdulásán.

A Foo Fightersnek már az első komolyabb, a régi Mentos-reklámokra reflektáló videóklipjéből lehetett sejteni, hogy szeretnek hülyülni. Ezt azóta is többször bizonyították, és a legutóbbi, szerdai poénjuk teljesen jól bizonyítja az elméletet. Egy három évvel ezelőtti

kellemetlen színpadi élményt elevenítettek fel,

és arattak vele sikert. Legutóbb 2015-ben játszottak Göteborgban, és a koncert többek között azért lett emlékezetes, mert Dave Grohl a harmadik szám közben leesett a színpadról, és eltörte a lábát. Most, három évvel később ugyanott léptek fel, és elővették a régi sztorit.

A koncert legelején, mikor az óriási tömeg tombolva várta a zenészek megjelenését, egy mű Dave Grohl jött ki a színpadra, gitárral a nyakában, vigyorogva. A fickóra napszemüveget is adtak, hogy még kevesebbeknek tűnjön fel, hogy nem az igazi Grohl jött ki a színpadra. A lényeg pedig az, hogy a vigyorgó, gitáros ember első útja

a színpad széléhez vezetett, ahonnan egy kis integetés után le is ugrott.

Ügyesen kitalálták azt is, hogy pont ugyanott ugorjon, ahol Grohl is leesett, csak most egy jó vastag szivacs is oda volt készítve a poén miatt.

Az eredeti videó már nem ilyen vicces, tudva, hogy Grohl eltörte a lábát. De a frontember keménységét jelzi, hogy három évvel ezelőtt, a kórházas gipszelés után visszatért, és lenyomták a bulit.