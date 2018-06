Több mint húszféle gyógyszert szed betegsége óta Orbán József. Noha az orvosok szerint a gyógyulás útjára lépett, még mindig alig tud lábra állni.

A 100 Folk Celsius frontemberének szervezetében egy rosszullét után, tavaly ősszel fedeztek fel daganatos elváltozásokat. Orbán József azóta több kemoterápiás kezelést is kapott, és idén áprilisban azt nyilatkozta, hogy a daganat eltűnt az agyából és a tüdejéből is.

A zenész orvosai szerint is a gyógyulás útjára lépett, de elmondása szerint még messze van a régi, betegség előtti állapotától. A Lokálnak azt mondta: „Járok rendszeresen kontrollvizsgálatokra, és az eredményeim kielégítőek. Azért még mindig több mint húszféle gyógyszert szedek, és kicsit gyenge is vagyok, de a legnagyobb gondok most a lábaimmal vannak, hisz a rendszeres

gyógytorna ellenére sem akarnak javulni,

hiába erőltetem. Az orvosok azt mondták, nagyon gyenge az izomrendszerem, és azt ők sem tudják megmondani, mikor lesznek a lábaim újra a régiek. [...] Nagyon szeretnék már visszatérni a színpadra, de ahhoz lábra kéne állnom, ami még nem sikerül.

Nem bírok sokáig állni és járni sem segítség nélkül.

A hosszabb sétákat se bírom, így még egy bevásárlást se tudok egyedül elintézni, pedig nagyon szeretnék már újra teljes, önálló életet élni, és énekelni a közönségnek. Bár, bevallom, ebben kicsit én is hibás vagyok, mert a torna mellett az is elő van írva, hogy naponta sétáljak a levegőn. Ezt sajnos a lustaságom és a fájdalmaim miatt nem mindig teszem meg.”