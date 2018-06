Június 26-án indul a 26. Telekom VOLT Fesztivál Sopronban. Idén körülbelül 150 ezer látogatóra számítanak, vannak olyan napok, amelyek már most teltházasak. A szervezők azt is elmondták, hogy milyen újításokkal várják a látogatókat.

Kevesebb mint három héttel a kapunyitás előtt sok újdonságot jelentettek be a Telekom VOLT Fesztivál szervezői. A fesztivál iránt továbbra is nagy az érdeklődés, körülbelül 150 000 látogatóra számítanak idén, néhány nap már most teltházas. Június 26-án a Depeche Mode nyitja meg a VOLT-ot. A csütörtöki sajtótájékoztatón az alapító-főszervező Lobenwein Norbert azt mondta, a legnagyobb érdeklődést a Depeche Mode első hazai fesztiválfellépését kíséri, és rajongók ezrei készülnek az évek óta várt Avenged Sevenfold debütáló koncertjére, vagy éppen Steve Aoki, a Limp Bizkit, a Hollywood Undead, a Hurts, Alan Walker és a Clean Bandit show-jára. Eközben az Iron Maiden napjára már hetekkel ezelőtt minden jegy elkelt és a bérletek is nagy ütemben fogynak.”

A VOLT Fesztivállal egyidőben ér véget a Visegrádi Csoport magyar elnöksége. Az együttműködés keretén belül a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató verseny döntősei cseh legyel és szlovák fesztiválra kaptak meghívást, és ennek a három országnak a képvíseletében pedig a VOLT-on lépnek fel előadók. Kutas István, a Magyar Telekom PR Irodájának vezetője elmondta, hogy a Telekom idén olyan webes felületet hozott létre, amely segít eligazodni a fesztiválon. A komfortzonankivul.hu a Spotify-al összehangolva, vagy egy kérdéssoron keresztül felméri a fesztiválozó zenei ízlését, majd programokat javasol az eredmények alapján.

A VOLT szervezői idén egy fontos társadalmi ügyre is ráirányítják a fesztiválozók figyelmét. 2018-ban az autizmus lesz ez a fontos társadalmi ügy, és az Út a Mosolyért Alapítvány munkáját támogatja majd a VOLT. „Nagyon köszönjük a VOLT Fesztiválnak a segítséget. A fesztiválon több tízezer VOLT-füzért fogunk kiosztani, és minden füzér után száz forinttal támogat minket a MOL. Lesz egy mosoly-út, és egy mosoly-fal, ahová mindenkit sok szeretettel várunk. Itt a fesztiválozók megismerkedhetnek az autizmussal, és üzeneteket írhatnak az autizmussal élő társaiknak. Június 27-én egy kerekasztal beszélgetésünk is lesz az autizmusról, szakértők bevonásával” - mondta Szijjártó-Nagy Szilvia az alapítvány elnöke az Origónak, és azt is elmondta, hogyan indult az alapítvány Megérteni. Elfogadni. Segíteni. elnevezésű kampánya.

„Az Út a Mosolyért alapítvány azt tűzte ki célul, hogy hosszútávú megoldásokat nyújtson. Tavaly indítottuk a Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampányunkat, melynek első rendezvénye a mosolykoncertünk volt, ahol a Heim Pál Gyermekkórháznak gyűjtöttünk az első autista vizsgálóközpont kialakításához. A munka ezzel azonban még nem ért véget, folytatjuk a kampányt, fesztiválokon veszünk részt, hogy minél szélesebb körben tudjunk kommunikálni az autizmusról. Jelenleg egy krízisház kialakításán és felállításán dolgozunk, melynek oktatóközpont szerepe is lesz” - mondta Szijjártó-Nagy Szilvia.

A fesztivál újításai közül még érdekes lehet, hogy Idén a legnépszerűbb hazai YouTube-erek közül négyen beköltöznek a VOLT-ra. A Hello Hungary Village vendégeként Viszkok Fruzsi, Szirmai Gergő, Barni és egy később csatalakozó társuk kalandjait élőben közvetítik egész nap. Ők négyen arra vállalkoztak, hogy a VOLT-ot és Sopront mutatják be a saját kamerájuk lencséin át többszázezer követőiknek. 2018-as újítás lesz még a VOLT Mozi, és a Szigethez hasonlóan Sopronban is a belépésre jogosító karszalaggal lehet majd fizetni. A környezettudatosság és a fenntartható fesztiválozás jegyében a VOLT-on is megjelenik idén a re:pohár, azaz a cserélhető pohár, amivel a soproni fesztiválon gyakorlatilag eltűnik a pohárhulladék a rendezvény helyszínéről.

Sopron polgármestere, Fodor Tamás azt mondta, hogy a fesztiválnak köszönhetően a fiatalok a zenei kínálaton kívül

a város egyéb kulturális kínálatával is megismerkedhetnek.

A polgármester azt is hozzátette, hogy a lakók toleránsak, vendégszeretőek, és nem zavarja őket, hogy néhány napra a szokásosnál zajosabb a város.