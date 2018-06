Bubik István lányáéknak a színész osztálytársai gyűjtenek

Bubik István 20 éves lánya, Kincső és édesanyja javára gyűjtést rendeztek egykori, középiskolás osztálytársai, miután értesültek arról, hogy a két nő az utcára kerülhet.

Ahogy mi is megírtuk két héttel ezelőtt, a 2004-ben meghalt Bubik István lánya nehéz időszakon mennek keresztül. A lakást, ahol jelenleg élnek, eladta a bank a tartozások miatt, így

rövidesen költözniük kell, de nem igen tudnak hova.

Most a Best magazin megírta, hogy a hír után többen felkeresték a szerkesztőséget, hogy ilyen-olyan módon támogassák Bubik István lányát.

Volt, aki azt kérdezte, hogy a pénzen kívül hogyan tudnának segíteni, volt, aki rokkantnyugdíjasként havi rendszerességgel segít. Az úr beszámolójából hamar kiderült a régi kapcsolat is. Azt mondta, „Bubik István középiskolai osztálytársam volt. Amikor olvastam, hogy milyen nehéz helyzetbe került félárva kislánya,

elhatároztam, írok a cimboráknak, hogy ők is segítsenek.

Minden egykori osztálytársamat értesítettem, akit el tudtam érni. Van, aki már vissza is jelzett, hogy ötvenezer forinttal tud beszállni. Nehéz körülmények között élek én is, de amennyit tudok, én is adok, csekély, de rendszeres összeggel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy kihúzzam őket a bajból. Havonta 3000 forintot tudok küldeni nekik.”

A 20 éves Kincső nagyon örült, mikor megkapta a hírt a magazintól, de időközben ő is váltott munkát, hogy több pénzt kereshessen. A lapnak azt is mondta, „nekünk most minden segítség nagyon jól jön, és minden apró kedvességen meg vagyunk hatódva. Csodálatos érzés, és a legmegindítobb az, hogy olyanok ajánlották fel a segítségüket, akik maguk sem igazán bővelkednek az anyagi javakban. Már kaptunk egy kis pénzt, ezért lett némi haladékunk a költözésre, de pár nap múlva az is lejár, így most a legnagyobb segítség az lenne, ha valahol megszállhatnánk egy időre. Szóval egyelőre még nagyon nehéz a helyzetünk, de mégis egyre bizakodóbb vagyok. Úgy érzem, mostantól végre változik az életünk, és minden jobb irányba fordul.