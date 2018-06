Soha nem volt ilyen népszerű a Nemzeti Színház

Soha ilyen sokan nem mentek el a Nemzeti Színház előadásaira, mint az idei évadban. Már most 120 ezer nézőnél tart a színház, és a nyári produkciók után szinte egészen biztos, hogy a 130 ezret is elérik. Az idei évadban a színház látogatottsága 98%-os volt. „A ciklus elején 60%-kal kezdtünk" – mondta Vidnyánszky Attila az évadzáró társulati ülésen. A színház minden dolgozójának megköszönte a sikert, és azt mondta: a közös munka eredménye ez, amelyre nagyon büszkék. Változás lesz a társulatban: Nagy-Kálózy Eszter máshol folytatja a munkáját, de öt új tag érkezik a társulatba. Több díjat is kiosztottak az évadzárón, így Sinkovits Imre-díjat vehetett át Blaskó Péter, a Farkas-Ratkó-díjat pedig Farkas Dénes kapta.

„Szép év volt"

– így kezdte Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója az évadzáró társulati ülést. Aztán összegezte az évadot: összesen 146 produkciót és 429 előadást láthatott a közönség. Húsz előadással többet játszottak, mint tavaly.



Idén 9 bemutatót tartottak, emellett 34 repertoáron lévő darabot és 80 befogadott produkciót láthattak a nézők. Ez több volt, mint tavaly, viszont az idén kevesebbet utazott vidékre a társulat.

Hozzátette, hogy áprilisban ötödik alkalommal rendezték meg a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót (MITEM), amely 13 országból 22 vendégtársulat előadásával, 97 százalékos nézettséggel zajlott. A produkciókat összesen 8377 néző látta.



Vidnyánszky Attila az Origónak adott interjújában azt mondta: a MITEM beérett és komoly, nemzetközileg jegyzett találkozóvá vált. „Örömmel jönnek a társulatok, sőt, kérik, hogy jöhessenek, rendszeresen küldik az előadásokat. A MITEM-en szívesen látjuk vendégül a barátainkat és új barátokat is szerzünk minden évben. Úgy gondolom, hogy felírtuk a MITEM-et az európai színházi fesztiválok térképére."

A jövő évi MITEM-ről is kérdeztük Vidnáynszky Attilát, aki elmondta, hogy már csaknem az összes produkció megvan. Húsvét után kezdődik majd, és május elejéig tart a fesztivál. Rimas Tuminas előadását, a Ványa bácsit kicsit korábban, húsvét előtt mutatják majd be, mert így tudták az időpontot egyeztetni.

A társulati ülésen az igazgató elmondta, idén eddig több mint 120 ezer néző vett jegyet az előadásokra. A nyári produkciókkal együtt ez a szám 130 ezer fölött lesz, ami rekordot jelent. A nyári programok közül kiemelte a Csíksomlyói passiót, amit augusztus 18-án mutatnak be a csíksomlyói nyeregtetőn.

Az idei szezonban a színház látogatottsága 98%-os volt.

Vidnyánszky Attila kiemelte, hogy a ciklus elején 60 százalékkal indultak. „Pazar repertoárt működtetünk" – mondta, majd megköszönte a színészeknek és a Nemzeti Színház összes dolgozójának, hogy elérték ezt a hihetetlenül magas nézőszámot. „Közös munkánk eredménye ez, amelyre büszkék vagyunk. Van még hová fejlődni, lehet még akár 100 %-os is a látogatottság, sőt, pótszékekkel akár még több" – tette hozzá.

Az Origónak az igazgató azt hangsúlyozta: az, hogy ennyien jönnek el a Nemzeti Színházba, biztató és erőt sugárzó, és a saját programjukat igazoló számadat. „A munkánknak, és annak a programnak a helyességét és életképességét bizonyítja, amelyben hiszünk, hittünk, és konokul végigcsinálunk. Jó érzés úgy játszani, hogy tele van a ház."

Az idei évadban két nagyszínpadi produkció elmaradt, az egyiket a következő szezonban tűzik majd műsorra, a másikat pedig majd később.

A jövő évadban lesznek változások a társulatban: Nagy-Kálózy Eszter máshol folytatja munkáját, Tompos Kátya jövőre – ahogy az igazgató fogalmazott – lazább szálakkal kötődik majd a színházhoz.



Bemutatta a társulat új tagjait is: Csurka László csatlakozik a Nemzeti Színházhoz, aki azt mondta, jövőre lesz éppen 60 éve, hogy a Nemzeti Színház színésze lett. Mellette négy fiatal színész: Nagy Márk, Mészáros Martin, Szép Domán és Herczegh Péter lett a Nemzeti Színház társulatának tagja.

A társulati ülés előtt a színészek titkos szavazással választották meg, ki kapja meg a 40 évesnél fiatalabb színészeket elismerő Farkas-Ratkó-díjat.

Az elismerést Farkas Dénes vehette át.

Farkas Dénes közel 10 éve a Nemzeti társulatának tagja.

„Az elmúlt évadban három előadásban játszottam, és mindig mást tudtam megmutatni magamból – talán a színésztársaim ezt figyelemmel kísérték, és annak is nagyon örülök, hogy talán emberileg is kedvelnek, ezért szavaztak rám" - mondta az Origónak "Először a Bánk bánban játszottam Ottó szerepét. Kellemetlen figura, de színészként nagyon szép feladat. Sok energiát tudtam felszabadítani magamból. Aztán Kiss Csabával dolgoztam a Házasság Palermóban című darabban. Ez igazi jutalomjáték volt, felszabadult volt a hangulat az előadások közben – mégis rengeteget tanultam belőle. Végül Zsótér Sándor Gömbfejűek és csúcsfejűek című produkciójában játszottam. Amikor elkezdtük a munkát, Zsótér Sándor azt mondta, hogy minden olyan színészi eszközömet, amellyel eddig dolgoztam, felejtsem el. Teljesen mást kér. Így abban a darabban is rengetet újat tanultam, és teljesen más arcomat mutathattam meg." – mondta Farkas Dénes. Azt is hozzátette, hogy ebben az évadban a kommunikációs osztállyal is együtt dolgozott – készített egy Művészbejáró című online magazint. Ő volt a riporter és a szerkesztő is. „Talán ezt is értékelték a kollégák, hogy a színészi munkám mellett mást is örömmel csináltam."

A színház saját alapítású díjai közül – szintén a társulat szavazatai alapján – a Szörényi Éva-díjat Nagy-Kálózy Eszter kapta meg.

A Sinkovits Imre-díjat Blaskó Péternek adták át.

Az Origo kérdésére a színész azt mondta: két előadásban játszott az idén, és úgy érzi, mind a kettőben teljesen más oldalát mutathatta meg. „Az ügynök halálában és a Házasság Palermóban című előadásokban szerepeltem. Imádtam mind a kettőt. Büszke vagyok arra, hogy az egyik drámai, a másik vígjátéki főszerep. Ha az emberben ez a két pólus megvan, akkor valóban örülhet, hogy nincs beskatulyázva. Erre gondoltam, amikor megkaptam a díjat."



Blaskó Péter egyébként fiatal színészként játszott együtt Sinkovits Imrével az Ember tragédiájában. „Ő is olyan színész volt, akit nem lehetett beskatulyázni. Fantasztikus volt Mózesként is, és Molnár tizedesként is. Véleményem szerint egy színész akkor színész, ha mindenféle szerep benne van, ha mindent ki tud magából dolgozni."

Az évad elején Vidnyánszky Attila azt mondta, az idei év több színész számára igazi jutalomjáték lesz – többek között Blaskó Péternek is. Az ügynök halála című darabról itt írtunk. A színész azt mondta: az évad elején úgy érezte, kihívás lesz Willy Loman szerepét eljátszani, de most már ő is úgy gondolja, hogy jutalomjáték volt. „A feladattól az elején az ember néha megretten. Én is elgondolkodtam, hogy vajon ennyi év után meg tudok-e majd felelni. De hála Istennek sikerült. Szép siker lett, a közönségnek és a társulatnak is tetszett."

Az évadzárón megemlékeztek a napokban meghalt Király Nina dramaturgról, aki a színház nemzetközi kapcsolataival, a MITEM szervezésével foglalkozott. „Csalhatatlan ízlésű, nagy tudású embert vesztettünk el, akivel szövetségünk majd két évtizedes múltra tekint vissza, és akinek szava meghatározó volt sok kapcsolat kialakításakor" – emlékezett az igazgató.