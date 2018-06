Június 16-án nyit a siófoki Plázs, a nappali ellazulások és esti, bulizósabb programok helye. A nyitókoncert a Punnany Massifé lesz, de a hivatalos megnyitó előtt már lesznek meccsvetítések.

Az 50 éves Siófok nagystrandján lévő Plázs június 16-án, szombaton tartja idei első buliját. A 10 ezer négyzetméteres területen lévő strandon 2 és fél négyzetméter fehérhomokos partszakaszt jelent. Ide a napokban szállítottak 30 teherautónyi friss homokot. A korábban felépített, 800 négyzetméteres napozóstég mellé most épült egy kisebb, 120 négyzetméteres is. A már korábban is működő, 140 négyzetméteres terasz pedig továbbra is várja az enni-inni vágyó vendégeket.

A Pléázs partszakasza 200 m hosszú, de van saját medencéje is, ahová most egy bárpultot is építettek. A étel- és italkínálatot 2 büfé, 7 pult és egy egészséges ételeket szervírozó bár biztosítja. A felhozatalban pedig a hideg söröktől a helyi limonádén és Aperol Spritz-en át a különböző koktélokig változatos lesz a kínálat.

A Plázs idén is készül koncertekkel. A június 16-ai nyitónapon a Punnany Massif mellett ott lesz az Ocho Macho és az NB, de fellép majd Ákos, Révész Sándor és Závodi János a Piramis évekkel, Majka & Curtis is és a Lovasi '18 is. De lesz a '90-es éveket idéző Total Dance is, azaz a külföldi és magyar előadókkal jelentkező szabadtéri retrofesztivál.

A Plázson lesz lehetőség a strandsportok kipróbálására is, de idén ott lesz a Nemzeti Sport VB terasza, ahol kivetítőn lehet nézni a világbajnokság meccseit már június 14-étől.