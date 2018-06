Meglepetéssel készültek a két éve meghalt sztár születésnapjára

Prince 35 évvel ezelőtt, zongorával és egy mikrofonnal rögzített demófelvételei jelennek meg szeptemberben.

Prince csütörtökön lett volna 60 éves, és az évforduló alkalmából a zenész örökségét kezelő Prince Estate és a Warner Bros Records bejelentette, hogy szeptemberben megjelentetik Prince 35 évvel ezelőtti, zongorával és egy mikrofonnal rögzített demófelvételeit. Az anyag egyszerűen a A Piano & A Microphone 1983 címet kapta, és az előadásmódon túl érdekessége még, hogy a felvételek

közvetlenül az előtt készültek, hogy Prince befutott, és világhírnevet szerzett volna.

Ezeket biztosan nem tudta Prince-ről A zenész most lenne 60 éves.

Prince Minneapolis külvárosában, Chanhassenben saját Kiowa Trail házi stúdiójában egy audiókazettára rögzítette a számokat, amelyek

különleges pillanatfelvételei az énekes kreatív munkafolyamatának.

A kilenc dal között van a 17 Days és a Purple Rain (ezek csak egy évvel később jelentek meg), Joni Mitchell A Case of You című számának feldolgozása, a Strange Relationship, amely csak Prince 1987-es lemezén, a Sign O' The Times-on volt először hallható, a Mary Don't You Weep című spirituálé vagy az International Lover. Troy Carter, a Prince Estate tanácsadója azt mondta az anyagról, hogy „a nyers, meghitt felvétel még akkor készült, amikor még Prince-t

Amerikán kívül kevesen ismerték.

Az anyag formája és címe utal utolsó, 2016-os koncertsorozatára, a Piano & A Microphone Tourra”. A lemez CD-n, hanglemezen, digitális formátumokban, valamint egy speciális deluxe kiadásban is elérhető lesz, az utóbbihoz egy könyvet is mellékelnek Prince hangmérnökének, Don Batts visszaemlékező írásával, eddig kiadatlan fotókkal.

Minden idők egyik legsikeresebb amerikai popelőadója csütörtökön lett volna 60 éves. Az énekes-zenész holttestét két évvel ezelőtt, a Minneapolis közelében fekvő Paisley Park-i otthonának liftjében találták meg. Halála hivatalos okaként a fentanil fájdalomcsillapító extrém túladagolását állapították meg.