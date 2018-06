Amerikába is meghívta Vastag Csabát Priscilla Presley

Vastag Csaba nemcsak fellépett a szerdai Elvis koncertshow-n, hanem a buli után még órákig beszélgetett is Priscilla Presley-vel. A magyar énekes még egy gracelandi meghívást is kapott Elvis özvegyétől.

Szerdán volt a szimfonikus Elvis-koncertshow az Arénában, és a színpadra egy magyar énekes is feljutott. Vastag Csaba a koncert szervezőinek segítségével eljuttatot egy felvételt Gracelandbe, és mivel az ottani menedzsmentnek tetszett az anyag, felkérték az énekest, hogy adja elő a dalt a budapesti koncerten is. Vastag egy korábbi, Elvis által is előadott számot, a Peace in the Valley-t énekelte fel, és nem véletlenül. Ugyanis

az '56-os forradalom idején Elvis éppen ezt a dalt énekelte el

egy amerikai tévéműsorban, ahol gyűjtést is indított a magyaroknak. A szerdai koncerten Vastag előadta a dalt, ami után színpadra lépett Priscilla Presley is, megköszönte a kedves gesztust, és később

meg is hívta Vastag Csabát az öltözőjébe,

majd együtt mentek konccintani a budapesti hotelbe, ahol Elvis özvegye megszállt.

A magyar énekes a Blikknek azt mondta, „úgy hallottam, Priscilla Presley kifejezetten zárkózott, nehezen barátkozó ember, aki távolságot tart az idegenekkel. Mi most találkoztunk először, ehhez képest

az első pillanattól kezdve megtaláltuk a közös hangot

Rengeteget beszélgettünk hétköznapi dolgokról is, de szóba került gyakorlatilag a világ minden fontos kérdése, például a család szerepe és a globális felmelegedés. Hihetetlenül sok minden érdekli, sokat kérdezett Magyarországról is. Meglepetésemre a véleményemet is megkérdezte az Elvis-koncertshow-ról, én pedig adtam néhány tanácsot.” Vastag Csaba a koncet alatt állítólag végig ott volt, a kulisszák mögött Priscilla Presley-vel.

Priscilla Presley izgatott, hogy Budapestre jöhet 40 éve meghalt férje, a könnyűzene királyának be nem teljesült álmát igyekszik megvalósítani. Szimfonikus zenekarral előadni a zenéjét olyan országokban is, ahol Elvis nem járhatott. Emellett azt is meg akarja mutatni, milyen ember volt a király a hétköznapokban. Elvis egykori felesége, Priscilla Presley mesélt az Origónak arról, milyen is a színpadon állni, ahol az ismert dallamok mellett rengeteg felkavaró videofelvétel is megjelenik.

A koncerten a Cseh Nemzeti Szimfonikus zenekar kíséretében szólaltak meg az Elvis-dalok, az özvegy időnként felment a színpadra, hogy meséljen az Elvisszel töltött évekről. A koncert után, este tíz körül indult vissza a belvárosi szállodába, ahová Vastag Csabát is meghívta, hogy koccintsanak a show sikerére. Ide már tényleg

csak a legszűkebb stáb kísérte el az özvegyet.

Vastag Csaba azt mondta, „összesen négyen maradtunk, hajnali kettőkor jöttem el. Ami volt magyar étel a konyhában, azt megkóstoltattam vele. Ettünk például almás pitét és ittunk magyar borokat. Úgy döntöttem, főleg a saját életéről kérdezem, hiszen mindenki Elvisről faggatja.

Priscilla meghívott Gracelandbe is, Elvis egykori otthonába, ami hatalmas megtiszteltetés.

Maga a lehetőség is az volt, hogy a show részese lehettem. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni.”