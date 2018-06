Lemondta turnéja utolsó két fellépését a Marie Trintignant színésznő megölése miatt nyolc év szabadságvesztésre ítélt Bertrand Cantat francia rockénekes. Az is lehet, hogy többet nem is lép fel az ellene tüntetők miatt.

Idén februárban indult turnéja utolsó két koncertjét már nem tartja meg Bertrand Cantat. A zenész legutóbbi koncertjein azért nem volt felhőtlen a hangulat, mert legtöbbször

feministák tüntettek Cantat és szerepeltetése ellen.

A zenészt korábban már elítélték egykori barátnője, Marie Trintignant színésznő megölése miatt. Akkor nyolc évet kapott az ittasan, egy dulakodásban elkövetett emberölés miatt, de 3 év után, 2007-ben szabadult. Jó pár évvel később, 2013-ban kezdett újra turnézni, új bandájával a Detroittal léptek fel, és idén a szóló projektjével indult útnak, de

a tiltakozók miatt nem fejezte be a turnét.

Hétfőn azt írta a Facebookon, hogy „huszonhét koncert után, 35 ezer ember előtt, a turné tegnap este Brüsszelben véget ért. Nagyon köszönjük a közönségnek, hogy ilyen sokan eljöttek.”

Bertrand Cantat Amor Fati címmel megjelent albumának februárban kezdődött turnéjából még két koncert volt meghirdetve decemberre, a délnyugat-franciaországi Pau, majd Bordeaux városába. De Cantat vasárnap este Brüsszelben már jelezte a közönségnek, hogy

ez volt a turné utolsó helyszíne. Valószínűleg egyszerűen a legutolsó.

A februárban indult turnéban nyári fesztiválos fellépések is voltak, azonban a rendezvények sorra mondtak le Cantat szerepeltetéséről, miután – elsősorban a közösségi médiában – komoly tiltakozási hullám indult ellene. A tiltakozók szerint a zenész szerepeltetése

felér a nők elleni erőszak hallgatólagos jóváhagyásával.

A tiltakozás végül sikeres volt, ugyanis Cantat március közepén már valamennyi fesztiválos fellépését lemondta.

A zenésznek egyébként volt egy magyar felesége is, Rády Krisztina, aki 2010-ben lett öngyilkos. Olyan vád is elhangzott Cantat-val kapcsolatban, hogy agresszív viselkedésével ő kergethette öngyilkosságba a Rádyt, a Párizsi Magyar Intézet egykori művészeti vezetőjét. Az ügyben 2013-ban indították újra a vizsgálatot, és még a közeljövőben is lesznek meghallgatások.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!