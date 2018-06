Nem akar példakép lenni, csupán inspirálni szeretne. Ezt írta az énekesnő az Instagramra posztolt félmeztelen képe mellé.

A 30 éves brit énekesnő, Jessie J egy viszonylag vad fotót közölt az Instagram-oldalán. Egy pálmafának támaszkodva pózol egy jópofa, a cipőjében végződő nadrágban. A legérdekesebb talán a mellékelt szöveg, amelyben többek között azt írja, „nem akarok példakép lenni. Inspirálni szeretnék.” A példaképség és az inspiráció lényegét hosszasan fejtegeti, majd rátér a posztolt képre, amiről azt mondja, ez a kép őt mutatja, ahogy

a testét és a szabadságát ünnepli.

”Sok időbe telt, míg megbarátkoztam a mellem méretével. Régen, még az iskolában is sokat piszkáltak vele, ezért is éreztem rosszul magam bikiniben. De megtanultam szeretni a testemet. Természetes valójában. És most ezt ünneplem” - írja az énekesnő. A szöveg további részében pedig egyértelműen biztatja a többi nőt, hogy vállalják, szeressék és fedezzék fel magukat.

