Ariana Grande két év után szakított rapper barátjával, és egy hónapnyi találkozgatás után máris eljegyezte új szerelme, Pete Davidson. A rajongók nagyon megdöbbentek, többekben az is felmerült, hogy ez csupán egy pletyka. Most azonban Ariana Grande félreérthetetlen utalást tett.

A rajongók nem akarták elhinni, hogy egy hónap után Pete Davidson eljegyezte Ariana Grandét. A páros 2016-ban ismerkedett meg, amikor az énekesnő szerepelt a Saturday Night Live című humoros műsor egyik epizódjában. Abban a műsorban, aminek Davidson már 2014 óta állandó szereplője. Hiába ismerik egymást két éve, csupán egy hónapja járnak együtt, szinte azonnal elkezdtek találkozgatni, miután Ariana Grande szakított rapper barátjával, Mac Millerrel.

Kapcsolatuk nagyon hamar komolyra fordult, Pete Davidson egy hónap alatt két Ariana Grande-jelképet is magára varratott: az egyik az énekesnő monogramja, a másik egy maszkos nyuszi, ami Ariana Grande egyik turnéjának volt a jelképe.

A szerelmüket kifejező tetováláson kívül több közös képet is feltöltöttek. A rajongók ennek ellenére mégis megdöbbentek, amikor több, a párhoz közel álló forrás is azt mondta, hogy eljegyezték egymást, méghozzá Robert Pattinson házibulijában - írta az Independent. Ariana Grande reagált a pletykára. Egyik énekesnő barátnője, Camila Cabello gyakran úgy hívja Arianát, hogy „a feleségem”, most pedig Grande a Twitteren azt írta: „Beszélnünk kell, Camila Cabello”.

we need to talk @camila_cabello — Ariana Grande (@ArianaGrande) 2018. június 12.

Ezzel arra utalhat, hogy a hír igaz, és tényleg hamarosan Pete Davidson felesége lesz,

nem pedig a barátnőjéé.