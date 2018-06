Szerdától lehet jegyeket vásárolni Ricky Martin szeptember, budapesti koncertjéra.

Ricky Martin visszatér Magyarországra. A Puerto Rico-i énekes 2018. szeptember 4-én lép fel a Papp László Budapest Sportarénában. A zenész a '90-es évek második felében robbant be, az 1998-as futball-világbajnokság himnuszát, The Cup of Life/La Copa de la Vidá-t már ő adta elő, ami most, a csütörtökön kezdődő vb miatt némileg aktuális is lehet.

Ricky Martin egy római katolikus otthonban nevelkedett, és a zenei tehetséget anyai ágról örökölhette, nagyapja pedig költőként dalírásra inspirálta. Kilenc évesen már belekóstolt a reklámszerepekbe, majd tizenkét évesen lett a Menudo fiúbanda tagja. Azóta

70 milliónál is több lemezt adott el világszerte,

ezenkívül több Grammy-, Latin Grammy-, American Music-, World Music-, Billboard Music-, és MTV Music Video Award díjat kapott már.

A latin pop énekes színészként is szokott dolgozni, többek között a The Assassination of Gianni Versace, az American Crime Story legújabb évadában is szerepet vállalt. Közel áll hozzá a

jótékonykodás is, az UNICEF nagyköveteként 2002-ben megalapította a Ricky Martin Alapítványt és a People For Children nevet viselő alapítványt. A zenész korábban, a 2000-es évek második felében lépett már fel Magyarországon, akkor is az Arénában.

A szeptemberi koncertre június 13-ától, azaz szerdán, délelőtt 10 órától lehet jegyet venni.