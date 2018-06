Szerednyey Béla: A feleségemet egy felsőbb hatalom küldte

Szerednyey Béla és felesége között több mint 10 év a korkülönbség, és már 7 éve boldogok. Egy könyvbemutatón találkoztak és szinte azonnal egymásba szerettek. A színész azt mondta, a feleségét egy felsőbb hatalom küldte neki.

Szerednyey Béla hét éve boldog második feleségével, Szilviával, aki a mindennapokban is rengeteg energiát ad neki, és támogatja a munkában. A színész azt mondta, még a korkülönbség sem okoz gondot számukra. „A feleségem rengeteg energiát ad nekem a mindennapokban, és fiatalon tart, amire az elkövetkezendő időkben nagy szükségem is lesz, hiszen a nyarat végigdolgozom, ugyanis a Madách Színháznak idén egy kísérleti évada lesz. A többi színházzal ellentétben mi nyáron is tartunk majd előadásokat, engem június közepétől a Szerelmes Shakespeare című darabban, a színháztulajdonos Henslowe szerepében láthatnak majd a nézők. Nagyon érdekes a karakter, és én is sokat kaptam tőle, hiszen Henslowe egy olyan egyéniség, aki soha nem ijed meg semmitől, mert azt mondja, a végén minden rendbe jön. Amióta őt alakítom, próbálom én is magamévá tenni ezt az életszemléletet” - mondta Szerednyey Béla a Lokálnak. Azt is hozzátette, hogy a sok munka mellett igyekszik feleségére is elegendő időt szakítani.

„Délutánonként mindig együtt vagyunk Szilvivel, és ha tud, el is jön az előadásokra, aminek nagyon örülök, mert sokat segít a jelenléte. Úgy gondolom, a feleségemet egy felsőbb hatalom küldte nekem, mondhatni, számomra a Jóisten ajándéka. Hét év után is nagyon jó a kapcsolatunk. Szilvi korán szült, két felnőtt gyermek édesanyja, a korához képest nagyon is érett gondolkodású, szóval a köztünk lévő több mint 10 évnyi korkülönbség csak az évek számában mutatkozik meg. Ugyanakkor a lendülete és a felfogása az, ami engem is fiatalon tart. És persze neki köszönhetem, hogy tudom, milyen egy igazi családban élni, hiszen általa két csodálatos gyermeket is kaptam” - mondta a színész. Szerednyeyről az utóbbi időben azt pletykálták, hogy készül a nagypapaságra. „Nem készülök, ez badarság. A gyerekek párjai fel is hívtak, hogy hogyan nyilatkozhattam ilyet. Én csupán annyit mondtam, hogy ha úgy alakulna, nem rettennék meg tőle. De szó sincs arról, hogy várnám az unokát” - mondta a színász a híresztelésekről. Szerednyey Béla és felesége titokban házasodtak össze. Felesége, Szilvia és lánya nagy rajongói voltak a színésznek, egy könyvbemutatón pedig személyesen is találkoztak. Szinte azonnal egymásba szerettek és négy év után összeházasodtak. Az esküvőről csak azután beszéltek, hogy egy színházi premieren többen is látták Szilvia ujján a karikagyűrűt.