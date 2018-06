Körülbelül 2000 programot kínál az idei Múzeumok Éjszakájához eddig csatlakozott körülbelül 400 intézmény.

Június 23-án lesz a Múzeumok Éjszakája, és eddig körülbelül 400 intézmény nagyjából 2000 programmal regisztrált a rendezvényre. Az idei évben a téma a családok évéhez kapcsolódóan: „Ami összeköt: család és kultúra”. Idén

Pécs lesz a Múzeumok Éjszakájának kiemelt városa.

Az ország legnagyobb kulturális eseménye másfél hét múlva lesz. Az idei a 16. alkalom, hogy Szent Iván éjéhez legközelebb eső szombaton, azaz az év legrövidebb szombati éjszakáján szélesre tárják kapuikat a múzeumok, és koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal és egyéb érdekességekkel várják az érdeklődőket. A Múzeumok Éjszakája

az a program, amelyen a legtöbb kulturális intézmény vesz részt egyszerre.

Idén már körülbelül 400 közgyűjtemény kínál körülbelül 2000 programot országszerte. Látogatószámot tekintve is ez az ország legnépszerűbb kulturális programja. Tavaly nagyjából 400 ezer belépést regisztráltak a résztvevő intézmények. Az előzetes becslés szerint ez a szám idén is legalább ilyen magas lesz. A programokról részletes információ idén is a rendezvény honlapján található, ahol időpont és programtípus szerint is kereshetőek az események, és idén is segít mobil alkalmazás az érdeklődőknek.

A Családok évéhez kapcsolódva a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat kiemelt témája a család és a kultúra, amik lehetőséget adnak az intézményeknek, hogy reflektorfénybe állítsák a birtokukban lévő alkotások jeles családokhoz, dinasztiákhoz köthető darabjait, vagy azokat a famíliákat, melyek szerepet játszottak gyűjteményük életre hívásában, megőrzésében, gyarapításában. Emellett családi programokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is felhívják a figyelmet arra, hogy

szülők, nagyszülők, gyerekek együtt is elmélyedhetnek

az intézmények kínálta programkavalkádban. Az idei esemény fővárosában, Pécsett az intézmények hagyományosan a családoknak szánt programjai között ez alkalomból olyan kulturális elemekkel várják a látogatókat, amik a város arculatát és kultúráját máig erősen meghatározó, legendás famíliái köré épülnek. Így kiemelt szerephez jutnak többek között a Zsolnayak, a Vasarelyk, az orgonaépítő Angsterek, valamint a pezsgőgyárat alapító Littke család. A minden korosztályt megcélzó ismeretterjesztés, értékközvetítés interaktív, élményközpontú módszerekkel történik: családfa vetítéssel, szubjektív és rendhagyó tárlatvezetésekkel, játszóházakkal.

Idén Oláh Gergő népszerűsíti az esemény arcaként a rendezvénysorozatot. A zenész idén tavasszal több tárlatvezetésen, interaktív programon vett részt, hogy a Múzeumok Éjszakáján, június 23-án már számos saját élménnyel gazdagabban számolhasson be kulturális kalandjairól, és ajánlhassa azokat a nagyközönségnek. Ezekről a átogatásokról kisfilmek is készültek.

A fővárosban egységes karszalaggal látogathatók a Múzeumok Éjszakája rendezvényei és kiállításai. A felnőtt karszalag a tavalyi évhez hasonlóan 1700 Ft, a gyermek karszalag (6-18 éves korig) 800 Ft, mely nemcsak a csatlakozott intézményekbe való belépésre és a programokon való részvételre jogosít, de

ingyenesen használhatók vele

a BKK múzeumi buszjáratai és az elektromos kisautó körjáratok is. A karszalag árával pedig támogatni lehet azt a fővárosi intézményt, amelyet a vásárlásnál megjelöl az ember.

A budapestiek számára ismét lehetőség nyílik a környezettudatos közlekedésre: idén is közlekedhetnek elektromos autóval a látogatók, melyet a GreenGo jóvoltából féláron, regisztrációs díj fizetése nélkül használhatnak aznap. Ahogy már megszokhattuk, hét vonalon üzemelteti a BKV múzeumi körjáratait, emellett kedvezményesen lehet negyedéves BKK MOL BUBI bérletet venni A kisebb intézményekhez a három útvonalon közlekedő elektromos kisautó körjáratokat is érdemes igénybe venni. A MÁV most is

50 százalékos kedvezményt biztosít a vonatjegyek árából több nagyvárosba a Múzéjre utazóknak.