Ez a hétvége az apák ünnepe lesz a Gyerek Szigeten

A Gyerek Sziget harmadik hétvégéjén rengeteg apa-gyerek programmal készülnek a szervezők.Lesz rajzverseny, Foci Sziget, a gyerekek a apukájuknak készíthetnek szemüveget, nyakkendőt, vagy éppen bajuszt, majd az ünnepeltek és csemetéik együtt indulhatnak el egy PASO-koncertre és az első családi elektronikus partyba, a PompomPartyba.

A 2018-as Gyerek Sziget harmadik hétvégéjén az apákat ünneplik. A szervezők igyekeztek minél több apa-gyerek programot összeállítani június 16-17-ére. A Foci Szigeten mindenki megtanulhatja a futball világbajnokság apropóján a foci alapjait: célbarúgni, cselezni, gólt rúgni. És ott lesz a Generali Foci 5 próba kalandja, ahol

kivetítőn mennek a világbajnokság közvetítései.

A hagyományos foci mellett lesz még darts foci, panna ball, teqball és élőcsocsó is. A sporthelyszínről ezen a hétvégén búcsúztatják a mászófalat, a bringás kalandparkot és a vicces bringákat is. A Kézműves Palotában, Juli kreatív Műhelyében a gyerekek apukáinak készíthetnek kiegészítőket és kitüntetéseket: nyakkendőt, szemüveget, bajuszt, kalapot. A hétvégén koncertezik a Pannonia Allstars Ska Orchestra a Generali Nagyszínpadon. Ezen kívül lesz még PompomParty is, ami az ország első családi elektronikus bulisorozata.

Vasárnap a Családbarát Óbuda sátrában folytatódik az apák napja, ahol apukák mondják majd el kedvenc meséjüket, amit játékokkal utána fel is dolgoznak. A metalrajongó apukáknak és gyereküknek jó program lehet a Kiskalász koncertje, ahol egy apukás rajzzal

Iron Maiden-koncertjegyet lehet majd nyerni.

A játékszabály egyszerű: A4-es papírra rajzolt, csak kézzel készített gyerekrajzokat várnak, fejenként maximum egyet, amit a koncertkor kell bedobni a színpadnál kihelyezett dobozba. A sorsolás a helyszínen lesz.

Az Apák napján túl most is több údonsággal várják a családokat. A Bagázs Játszótér és Adománybolt Magyarország első mozgó adományboltja, ahol játékokat, kiegészítőket és ruhákat lehet adni-venni, a bevételből pedig a BAGázs Egyesület pest megyei cigánytelepeken végzett fejlesztő munkáját támogatják. A Kezes Lábas Játszóház bringás játékokkal élesíti a kreativitást, ahol mindenféle őrült bringával lehet majd játszani. lesz Körbringa, Formula Bike, Szívd fel bringám játék és Légvár Bicikli is. Sőt, itt bringával még képet is lehet majd festeni.

A Karamella Cirkuszvilág Artista tanodájában a Rippel fivérek oktatnak majd. Az artistaművészet legfontosabb eszközeit ezúttal ki is próbálhatják a gyerekek. A hétvégén folyamatosan mennek a nagyszínpados programok. Szombaton Bognár Szilvia a Titoktok nevű családi gyerekkoncerttel lép fel, utána az Aranyszamár Bábszínház játssza el A holdkirály palotájá-t, délután pedig a PASO koncertezik. Vasárnap lesz a Nagy találkozás Kicsibácsival és Kicsinénivel, Dolák-Saly Róbert a családi gumiszobával érkezik, végül a Kiskalász zárja a programot az apák napi sorsolásával.