Visszatér Magyarországra Jason Derulo, aki ezúttal nem fesztiválos fellépéssel, hanem önálló koncerttel jön. A Haitiről származó előadó még csak 28 éves, de már 10 év van mögötte a szakmában. Célja a folyamatos fejlődés, és a lehetőség szerinti szerénynek maradás. Rövid telefonbeszélgetésünk alapján utóbbiról el lehet mondani, hogy egyelőre sikerül is neki. Interjú.

Magyarországon már fellépett korábban, és itt nyilván sokan beszélnek angolul, de mégsem vagyunk egy Miami. Befolyásolják a nyelvi különbségek bármilyen szinten is a felkészülését?

Leginkább csak annyira, amennyire a minimális tisztelet ilyenkor megkívánja. Azaz megtanulok néhány egyszerű kifejezést az adott ország nyelvén, hogy az emberek megérezzenek egy kicsit abból, hogy az ott fellépő művész tiszteli őket. Így magyarul is.

Na, és most is tudna mondani párat?

[nevet] Neee.

Miket csinál a szabadidejében, mikor már megérkezett az országba, ahol fel fog lépni? Turnébuszos pihengetés megy ilyenkor, vagy esetleg megpróbál elvegyülni a környéken?

Az újévi fogadalmaim egyike az volt, hogy többet szeretnék élni. Úgy értem, rendesen megélni a dolgokat, és ha lehet, akkor minél többfélét. Normál esetben, ha nem veszi észre magát az ember, akkor turnézik, és közben írja a dalokat, dolgozik a meglévőkön, szóval folyamatosan megy a munka. Idén ezt már szeretném kicsit másképp csinálni.

Már nagyjából 10 év telt el azóta, hogy elindult a szólókarrierje. Hogyan látja ezt az időszakot? Például a fejlődés szempontjából.

Fú, ez már tényleg 10 éve volt... Leginkább úgy, hogy ez az idő nagyon gyorsan elrepült. Tényleg hihetetlen. Azért is, mert a legtöbben álmodoznak arról, hogy ennyi ideig egyáltalán csak ott legyenek a reflektorfényben. A lényeg, hogy

ez egy óriási tanulási folyamat, ami még mindig tart.

Én még mindig egy tanuló vagyok. Amiért harcolok, az viszonylag egyszerűen megfogalmazható: egyre jobbnak lenni. Emellett folyamatosan küzdök magammal is. És ebben benne van az is, hogy az ember megpróbál szerény maradni, miközben a következő szakmai szintre akar jutni. És ugyanez a fejlődés igaz a dalokra, is, amiket írok.

És a más zenei stílusokra mennyire nyitott? Korábban lehetett hallani egy tervben lévő countryalbumról.

Az még biztosan nem most lesz. Persze nagyon nyitott vagyok, imádom a countryt. De most az új albumomra koncentrálok, aminek a turnéja szeptemberben kezdődik, és mivel jó lenne, ha az emberek már ismernék az új számokat is a koncerteken, lassan ki is kell jönnie. A turné neve 2 Sides lett, és a tervezett countryalbumhoz hasonlóan ez is tele lesz másokkal közösen előadott számokkal.

A turné neve, a „két oldal” melyik kettőre utal?

A legegyszerűbbre. A sötétre és a világosra, amik mindannyiunkban ott vannak. Egyszerű dolgokra kell itt gondolni. Például arra a kettősségre, ami a hétköznapokban abból is látszik, hogy mennyire máshogy viselkedünk, ha a szerelmünkkel vagyunk, vagy éppen a barátainkkal. Egész egyszerűen

annak a fényét és árnyékát akarom megmutatni, amiből felépülünk.

A countryra tehát várnunk kell, de mi van a gyökereivel? A Haitire jellemző compas zenét mennyire próbálja meg beépíteni a saját, modern dallamaiba?

Nem is annyira próbálásnak mondanám ezt, hanem arról van szó, hogy ez a dolog inkább csak megtörténik. Ilyenkor kijön az akcentusom is, főleg ha iszom. [nevet] Szóval ez csak úgy jön, magától épül be a zenébe, és nem kell, hogy úgy mondjam, elébe menni. Bármilyen zenét csinálok is, ez valahogy mindig benne lesz, mivel a lelkemből jön. Compas zenével nőttem fel.

Az első albuma után nagyjából évente jöttek ki a lemezek. És ha kijön az új, akkor hároméves luk lesz a legutóbbi után. Van valami oka ennek a lassulásnak, vagy ez csak annyiról szól, hogy szép lassan elhagyja a kezdeti, feltörekvő zenészekre jellemző lendületet?

Nagyon szeretném, hogy ez az album tökéletes legyen. Fáradhatatlanul dolgoztam rajta, és tényleg végig az hajtott, hogy tökéletes legyen. Körülbelül 300 dal közül kellett válogatnom, mert folyamatosan írok, és már csak ezért is nehéz összehozni egy lemezt. Amúgy az ember minden egyes albumot úgy rak össze, hogy az valóban tökéletes legyen. De ha belegondolok, igazából

nem tudom, miért húzódott ez idáig,

és lett ennyivel hosszabb a szünet az utolsó kettő között. Ez a luk nem feltétlenül volt tervezve, ahogy az ember azt sem tudja megtervezni, mikor jön az ihlet a dalíráshoz.

Említette a 300 dalos mennyiséget, hogy nagyjából ennyi van talonban...

Nem, azóta már sokkal több. [nevet] Szerintem olyan 1000 körül járok.

Az tényleg sok. És kik segítenek be ilyenkor, mikor válogatni kell? Vagy ezt teljesen egyedül csinálja?

Leginkább a körülöttem lévőknek, főleg a közeli barátoknak. A menedzseremnek, akiknek a véleményére nagyon sokat adok. Vele 12 éves korom óta ismerjük egymást.

A legutolsó nagy slágere egyértelműen a Swalla, aminek megjelenése előtt egyszer azt mondta, hogy a dal meg fogja állítani a Földet egy pillanatra. Mit mond most, hogy bő egyéves a szám? Sikerült?

Nos, soha nem hazudok. [nevet] De félretéve a viccet, az biztos, hogy nagy hatása van a számnak még mindig. A streaming szolgáltatóknál óriási a hallgatottsága, és csak a YouTube-on már több mint egymilliárdszor indították el. Szóval ha arról a pillanatról beszélünk, mikor beindult a dal, hát az biztos, hogy nagyon különbözött bármilyen más pillanattól.

És minek köszönhető a sikere, hogy ez a pillanat ennyire más tudott lenni?

Valószínűleg annak is, hogy a streaminges siker mellett a rádiókat is meghódította, pedig ha úgy vesszük, a tartalma ennek kicsit erősebb, mocskosabb egy átlagos számnál. De azt azért tudni kell, hogy a streaming szolgáltatásnak hatalmas ereje van, és egy előadó már nem függ a rádióktól. Talán azt is ki merem mondani, hogy egyáltalán nincs is szüksége rádiókra.

Idén márciusban derült ki, hogy ön készítette az idei futball-világbajnokság himnuszát. Milyen kapcsolata van ezzel a sportággal?

Egyértelműen szeretem. Apám rengeteget focizott, szóval gyerekként sokszor láttuk őt játszani.

És mi kedvenc sportja?

Szeretem váltogatni a sportokat, szóval hol ezt, hol azt csinálom többet, de a kosárlabda mindig is az első helyen lesz.

Oh, akkor valószínűleg ezért csúszhat be LeBron James, vagy a zsákolás kifejezés olyan könnyen egy-egy dalszövegbe.

Bizony.