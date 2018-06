Prózai színésznek indult, de nagyon hamar megtalálták a zenés szerepek. Az évek alatt a vendéglátásban is kipróbálta magát, és többek között emiatt hallhatta az elsők között Zámbó Jimmyt énekelni. A musicalszínész bélyeget valószínűleg egy korai táncdalfesztiválos szereplés miatt nem tudta levakarni magáról egy életen át. De talán nem is akarta, viszont biztos, hogy örült volna, ha tudják: ő ha odakerül, mindent belead egy versbe. Sőt, ha lehet még egy kicsit többet is. A szerdán meghalt Paudits Béla pályafutását tekintjük át.