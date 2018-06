A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tűzfaltervezési kurzusának keretében indult egy projekt, melynek az volt a célja, hogy 14 tervezőgrafika szakos hallgató a környezetvédelem fontosságát előtérbe helyező látványterveket készítsen. A legjobban sikerült tervet meg is valósították, a Színes Város Csoport művészei egy újbudai tűzfalra festettek egy hatalmas kócsagot.

A 300 négyzetméternél valamivel nagyobb alkotás a XI. kerületben, a Bertalan Lajos utca 16. szám alatt található társasház tűzfalára került fel, tervezője Zsuffa Zsanna Lídia. A projekt 2017-ben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen megvalósuló tűzfaltervezési kurzusán indult. A cél az volt, hogy 14 tervezőgrafika szakos hallgatóa környezetvédelem fontosságát előtérbe helyező látványterveket készítsen. Az elő engedélyeztetés után 3 tervből online szavazást tartottak az urbanplayer.hu weboldalon, ennek eredményeként valósult meg a nagyméretű kócsagot ábrázoló falfestmény, amelyet a tűzfalszínesítő szervezet művészei a tervezővel közösen alkottak meg.

„A szervezetünk életében mindenképpen mérföldkő ez a projektet, ugyanis hosszú távú munka alakulhat ki a jövőben az egyetemmel. Ahogy több más esetben, úgy itt is először a hőszigetelés készült el, majd utána valósult meg a falfestés, a szponzorációs hátteret a Fővárosi Önkormányzat, a társasház és a TRILAK festékgyártó együtt biztosította” - mondta Flór Péter, a Színes Város főtitkára. „Hosszú ideje követem a Színes Város tevékenységét, és kifejezetten jónak tartottam a közös munka ötletét, hiszen oktatás-módszertani szempontból is fontos, hogy egy grafikus tervező tudjon nagyobb léptékben gondolkodni, jó felület erre egy nagyméretű tűzfal. A városban élőkkel való vizuális kapcsolatteremtés eszköze is a kültéri falfestés, mivel méreténél és láthatóságánál fogva olyan erővel szólítja meg a városlakókat, ami egyedülállóvá teszi ezt a kommunikációs formát” - ezt már Vargha Balázs, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tervezőgrafika Tanszékének vezetője mondta.