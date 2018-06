Vérfürdő a zenei fesztiválon

Valószínűleg a fesztiválozók estek egymásnak, az fajult el a lövöldözésig, tegnap éjjel az Art All Nights zenei fesztiválon, New Jerseyben. A rendőrök tüzet nyitottak a lövöldözőkre, akik a megriadt tömegben elvegyülve futottak el. Egyiküket azonban sikerült lelőniük a rendőröknek. A vérfürdőben húszan megsérültek, köztük egy 13 éves gyerek is.