Sanghaj Budapestre költözik

Elbűvölő Sanghaj címmel egy izgalmas programsorozat érkezik Budapestre, melynek célja a két város, Sanghaj és Budapest kapcsolatának erősítése, a sanghaji kultúrának bemutatása. A június 15-én nyíló és egy héten át nyitva tartó programnak az a Ybl Budai Kreatív Ház ad otthont.

Idén Sanghaj és Budapest barátságának 5. évfordulója egybeesik a kínai Új Selyemút, majd Egy Övezet, Egy Út kezdeményezés elindításának ötödik évével. Ez alkalommal a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége vezetésével, valamint a két városi önkormányzat és egyéb együttműködő partnerek összefogásával Budapesten megvalósított Elbűvölő Sanghaj című programsorozat keretében kerül megrendezésre az Elbűvölő Sanghaj című fotó kiállítás, a Sanghaj nappali kulturális kiállítás, a Sanghaji rímek kiállítás és az Örökség, Innováció, Jövő kulturális-kreatív fórum is. Az Elbűvölő Sanghaj kiállításon a fotós

művészi látásmódján keresztül betekintést kapunk Sanghaj városának szépségeibe,

a város fejlődésébe, kultúrájába. A 11 sanghaji kulturális-kreatív vállalkozó által összeállított Sanghaji nappali kulturális kiállítás a sanghajiak hétköznapi életét hivatott bemutatni, ahol olyan a szellemi kulturális értékeket mutatnak be, mint a kínai csomózás vagy bársonyhímzés. A program része továbbá a Sanghaj Képzőművészeti Akadémia, a Sanghaj Kínai Festészet Akadémia és a Sanghaj Művészek Szövetsége által kiválasztott 16 sanghaji stílusú festőnek Sanghaji rímek című kiállítása is. Az Örökség, Innováció és Jövő Kulturális Fórum pedig a szellemi kulturális értékek kiállítása és AR-rel (kiterjesztett valóság) működtetett interaktív programja. E rendezvény a Huangpu folyó mindkét oldalán elterülő, egyedülálló tájat mutatja be a látogatóknak, ahol fotós lencséjén és a festő ecsetén keresztül megtapasztalhatjuk Sanghaj báját. „A közös jövőképek és ideálok összehozhatnak embereket akkor is, ha kilométerek ezrei választják el őket egymástól. Magyarország és Kína közti csereprogram napról-napra erősödik, a két ország barátsága folyamatosan mélyül. Reméljük az Elbűvölő Sanghaj rendezvénysorozat elhozza városunk üdvözletét és kellemes élményt jelent budapesti barátainknak, akiket szívesen látjuk vendégül Sanghajban is” - mondták a sanghaji szervezők. A program támogatója a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége, főszervezői pedig Sanghaj Önkormányzat Információs Irodája és Budapest Főváros Önkormányzata.