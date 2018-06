Az eszméletlenül fekvő Tommy Lee-ről tett ki videót a fia

Folytatódik a viszály Tommy Lee és 21 éves fia között. A legendás dobos apák napja alkalmából hosszasan írt arról, hogy milyen nehéz szülőnek lenni, és azt is bevallotta, hogy megbukott apaként. A posztját nem hagyta szó nélkül a fia sem.

Korábban megírtuk, hogy a 21 éves fia verte meg az egykori Mötley Crüe dobosát, Tommy Lee-t. A menyasszonyával feküdtek az ágyban, mikor bejött a hálószobába a fia, akitől akkorát kapott, hogy elájult. Most úgy néz ki, folytatódik a viszály a zenész és fia között. Apák napja alkalmából Tommy Lee kirakott egy régi képet az Instagramra,amin az apjával van. A kép alá pedig egy hosszú szöveget írt, amiben elmondja, hogy nem fog hazudni, nagyon nehéz az apaság. „Néha úgy érzem, hogy apaként megbuktam. A gyerekeim nem tudják értékelni a dolgokat. Ha valamit eltörnek, nem érdekli őket, mert azonnal vehetnek helyette egy másikat. Ha valakit megbántanak, az sem érdekli őket, mert sokan mondják nekik, hogy ez így rendben van” - írta a dobos. Azt is hozzátette, hogy ettől függetlenül nagyon szereti a gyerekeit, és nemcsak magát okolja, hanem a gyerekek anyját is.

Tommy Lee azt is leírta, hogyaz apaságra sehogy nem lehet felkészülni. Több sem kellett a fiának, aki nem hagyta szó nélkül a posztot, rögtön visszavágott. Megosztott Tommy Lee-ről egy videót, ahol

a dobos eszméletlenül fekszik. Vagy alszik, ki hogy látja.

A kép előtt még posztolta apja apák napi szövegét, ami mellé azt írta Tommy Lee-nek, hogy ne merészelje még egyszer negatív színben feltüntetni őt és a családját. Azt is hozzátette, hogy talán több születésnapon és baseball-meccsen kellett volna megjelennie. Aztán jött a kegyelemdöfés, és kirakta a Tommy Lee-re nézve nem túl kedvező videót.

„Egyszerűen lépj tovább, haver... Ahogy mindannyian tettük. Vagy inkább visszaküldelek aludni” - írta fenyegetően Tommy Lee fia.