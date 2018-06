Közös, a szerelmüket ünneplő albummal lepte meg rajongóit a híres zenészházaspár, Beyoncé és Jay-Z.

A 36 éves Beyoncé és férje, a 48 éves rapper egy szombat esti londoni koncerten jelentették be új, közös albumuk, az Everything is Love megszületését, ami kizárólag az érdekeltségükbe tartozó Tidal internetes zeneszolgáltatón érhető el. A lemezen

kilenc új dal szerepel,

és már ki is adták az első klipet, amelyet az Apeshit nevű számhoz forgattak a párizsi Louvre-ban. A klip pár óra alatt milliós nézettséget ért el a YouTube-on.

Az albumot nem lehet letölteni Spotifyról, sőt az egyik dalban Beyoncé sértegeti a Tidalnél sokkal ismertebb zeneszolgáltatót. A pár lángoló szerelmét és

boldog házasságát ünnepli a meglepetésalbumon,

amely zeneileg Beyoncé lágyabb soulját ötvözi a hiphoppal, amelyről Jay-Z ismert. Egyébként a házaspárnak már korábban is jelentek meg közös számai. Beyoncé és Jay-Z azonban az utóbbi években főleg kapcsolati problémákkal kerültek be a hírekbe, amiket külön-külön, saját zenéikben is feldolgoztak. Az énekesnő Lemonade című 2016-os albumában félrelépéssel vádolta partnerét, aki erre válaszul 4:44 című albumában kért bocsánatot.