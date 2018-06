Törőcsik Mari: Sosem engedtem, hogy művésznőnek szólítsanak

Nagy elismerésben részesült Törőcsik Mari, Budapest után Velemben is díszpolgárrá avatták. A színésznő azt mondta, sohasem hagyta, hogy a helyiek művésznőnek szólítsák.

Törőcsik Mari először 2005-ben kapott díszpolgári kitüntetést. Akkor Budapest választotta díszpolgárává a hazai és nemzetközi színház- és filmművészetben betöltött szerepéért, művészi alakításaiért. Később a Heves megyei Pély,vasárnap pedig Velem díszpolgárává avatták. A színésznő 1973-ban járt először Velemben, és azonnal megszerette a települést. Több mint negyven évvel ezelőtt vásárolt házat a községben férjével, Maár Gyulával, ahol elmondása szerint életük legboldogabb időszakát töltötték. Korábban megírtuk, hogy januárban térhetett vissza velemi otthonába, előtte körülbelül egy évig a szombathelyi Markusovszky kórházban ápolták.