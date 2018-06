Több mint 7500 olajoshordó kellett a műalkotáshoz

Bemutatta első londoni alkotását a gigantikus installációiról ismert táj- és térművész, Christo. A Masztaba nevű mű 20 méter magas, 30 méter széles és 40 méter hosszú, és 32 horgony rögzíti a Hyde Parkban lévő Serpentine tavon. Az installációt Christo más műveihez hasonlóan elbontják a nyár végén, és a darabjait újrahasznosítják.

Hatszáz tonnát nyom és 7506 olajhordóból áll Christo első köztéri alkotása Londonban. Az egyiptomi sírhantot ábrázoló Masztaba nevű installációt hétfőn mutatta be a gigantikus installációiról ismert táj- és térművész. Az alkotás a Hyde Parkban lévő Serpetine tavon úszik, és a kapcsolódó kiállításokkal szeptember 23-ig lesz látható Londonban. A tóhoz közeli Serpentine Galériában Christo és 2009-ben meghalt felesége, Jeanne-Claude elmúlt 50 évben készült szobrait, rajzait, fotóit mutatják be. A monumentális installáció húsz méter magas, 30 méter széles és 40 méter hosszú, és 32 horgony rögzíti a Serpentine tavon. Korai egyiptomi sírhantot, lapos tetős piramist ábrázol, amely az ókori egyiptomi építészet egyik sírtípusa volt. A Masztabá-t7506 darab 200 literes színes olajhordóból építette fel egy műanyagplatformra rögzítve.

A vörös, fekete, kék és mályva hordók „színe a fények változásával átalakul, és tükröződésük a Serpentine tavon olyan lesz, mintha egy absztrakt festményt látnánk” - mondta a 83 éves, bolgár születésű művész az installáció bemutatóján. Az installációt Christo más műveihez hasonlóan elbontják a nyár végén, és a hordókat újrahasznosítják, összhangban a művész „ne hagyja nyomot” filozófiájával. A New Yorkban élő művész (és haláláig a felesége is) az elmúlt évtizedekben számos látványos projekttel hívta fel magára a figyelmet. Legutóbbi, The Floating Piers (lebegő dokkok) nevű installációja az észak-olaszországi Iseói-tavon 2016 leglátogatottabb műalkotása lett, fennállásának két hete alatt 1,3 millióan mentek végig a vízen lebegő pontonhídon. Korábban becsomagolták a berlini Reichtstagot, a Sydney közeli tengerpart egy részét és több Miami közeli szigetet.

Christo tervez egy hasonló masztaba-projektet Abu-Dzabinak, ahol egy százötven méter magas lapos tetős piramist akar felállítani több mint 410 ezer olajoshordóból.