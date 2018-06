Törőcsik Mari nem volt biztos benne, hogy részt tud venni a tiszteletére rendezett ünnepségen. Hiába volt a helyszín csupán néhány száz méterre otthonától, mégis autóval vitték oda. A színésznő út közben komoly rohamot kapott.

Korábban megírtuk, hogy június 17-én Törőcsik Marit Velem díszpolgárává avatták. Most azonban az is kiderült, hogy hiába volt otthonától csupán néhány száz méterre az ünnepség helyszíne, vasárnap délben még nem volt biztos benne, hogy el tud menni,mert nem érezte jól magát. A színésznőt autóval vitték a helyszínre, óvatosan, minden mozdulatot megfontolva szállt ki, egy ápolónője és egy férfi támogatta. Amint leült és beszélni kezdett, azonnal elfeledtette mindenkivel, hogy rosszul volt.