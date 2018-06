Benkő Lászlónak januárban azt mondták orvosai, hogy gyógyultnak tekinthető, viszont az elmúlt egy év küzdelmei sokat vettek ki belőle, változtattak is rajta. Az Omega billentyűse pszichológushoz jár, hogy fel tudja dolgozni az elmúlt időszakot. És állítólag tudat alatt elkezdett rettegni a betegségektől.

Benkő László, az Omega billentyűse gyógyulása óta még mindig pszichológushoz jár, hogy fel tudja dolgozni az elmúlt egy évet. A zenész azt mondta, hogy úgy érzi, két énje lett: az egyik élvezi az életet, és pozitívan látja a világot, a másik pedig retteg a betegségektől. „Folyamatosan járok kontrollra, és jók a leleteim. Most kezdjük majd az immunrendszerem erősítését, hiszen az utóbbi időben az is legyengült” - mondta Benkő László a Lokálnak. Korábban megírtuk, hogy a zenésznél tavaly májusban diagnosztizáltak áttétes májrákot. Több életmentő műtétje is volt, legutóbb novemberben, amikor az utolsó daganatot távolították el a májáról. Bár Benkő

január óta gyógyultnak tekinthető,

az elmúlt egy év sokat változtatott a személyiségén. „Mondhatni két énem lett. Az egyik a vidám Laci, aki élvezi az életet, játszik a koncerteken, mindig mosolyog, viccelődik, hálás azért, hogy meggyógyult, és akit mindenkinek megmutatok. A másik viszont tudat alatt elkezdett félni a betegségektől és attól, hogy ki tudja, mennyi van még hátra. Előtte sosem gondoltam ilyesmikre, fel sem merült bennem, azt hittem, velem úgysem történhet semmi baj, de tavaly május óta olykor ilyen gondolatok gyötörnek. Régen például nem igazán figyeltem a mozgássérült vagy hajlott hátú idős emberekre, de most már, ha megpillantom őket, az van bennem, hogy én is kerülhetek ide, amitől rettegek. Ugyanígy vagyok az elmúlással is. Nem kifejezetten a haláltól félek, inkább az odavezető úttól, hogy ne legyen hosszú időn át tartó szenvedés. És bevallom, ha kontrollra megyek, mindig bennem van a félsz: mi van, ha újra daganatot találnak?” - mondta a zenész.