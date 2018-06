Kiderült, mivel titokzatoskodott Paul McCartney

Most már biztos, hogy 5 év után Paul McCartney új albummal lepi meg rajongóit. A zenész csütörtökön két új számot is közzétesz a készülő lemezről.

Korábban megírtuk, hogy Paul McCartney a közösségi médián keresztül az elmúlt napokban több üzenetet és képet posztolt, amik egyértelműen egy új stúdiólemez megjelenését vetítették előre. A zenész most bejelentette, hogy 5 év után végre megjelenik a következő albuma. Csütörtökön pedig két számot is kiad az új lemezről: az I Don't Know-t és a Come On to Me-t. Utóbbiból már előadott egy kis előzetest a múlt héten, amikor óriási tömeget lepett meg Liverpoolban egy titkos koncerttel.

Az album címe Egypt Station lesz, ami egyik saját festményének címe is. A lemez dalait Los Angeles, London és Sussex között utazgatva rögzítette, a producer (egyetlen dal kivételével) Greg Kurstin volt, aki korábban mások mellett Adele-lel, Beckkel és a Foo Fightersszel dolgozott együtt. McCartney azt mondta az albumcímről, hogy „tetszik a kifejezés, hogy Egypt Station,

arra az időkre emlékeztet, amikor még albumok készültek.

Az anyag első állomása a nyitódal, és aztán mindegyik szám egy újabb megálló. Olyan, mint egy álomszerű hely, ahonnan a zene árad.”

Az Egypt Station-ön tizennégy dal fog szerepelni, a nyitó (Station I) és a záró (Station II) tétel instrumentális felvétel. A zenei utazás állomásai között lesz gondtalan akusztikus meditáció (Happy With You), időtlen himnusz, amely szinte bármelyik McCartney-éra albumán helyet kaphatna (People Want Peace) vagy hétperces epikus darab a régi formációit idéző szerkezettel (Despite Repeated Warnings).