Színházi kulisszatitkokat tudhat meg a Vigadóban

A Művészeti Akadémia öt tagozatának és a fiatal iparművészek munkáinak bemutatásával készült csoportos tárlatban maszkok, jelmezek, színpadi kellékek, bábok, grafikák, színházi plakátok kapnak főszerepet az iparművész alkotók munkáin keresztül, különleges színházi enteriőrökben.

2018. június 22-től látogatható a Kulisszatitkok, SZÍNHÁZ kívül-belül című színházi iparművészeti kiállítás a Pesti Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia székházában. Az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának felkérésére és támogatásával létrejövő tárlaton mese- és bábfigurák, plakátok, maszkok, jelmezek, plasztikák, bőr- és üvegműves remekek, textilképek, ékszerek, kellékek, valamint díjak és egyedi látványtervek is helyet kapnak.

A körülbelül hetven kiállító művészt és alkotásaikat bemutató nyílt napokon, szakmai programokon, öltözék bemutatókon, illetve könyvkatalógus bemutatón keresztül

bárki bepillanthat a színházi iparművészet kulisszatitkaiba.

A Magyarországon egyedülálló kezdeményezés az MMA, a PIM tagintézménye, az Országos Színháztörténeti Múzeum, a Magyar Belsőépítész Egyesület (MABE), valamint a Szcenográfusok, Színháztechnikusok és Színházépítészek Nemzetközi Szervezetének (OISTAT) magyar központja és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ partnerségével jön létre. A programsorozat már csak azért is érdekes, mert számos művészeti ágat és a művészeti tagozatok alkotóit, valamint független iparművészeket is összehoz.

Célja pedig egyértelműen az, hogy a szakma és a nagyközönség számára teljes képet nyújtson a hazai színházi iparművészetről és bevonja a fiatal iparművészeket is. Ennek jegyében, többek között a Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziummal kialakult együttműködés keretében a sikeres érettségi vizsga után kétéves szakképzésben résztvevő, végzős, oklevelet kapó jelmez-, divat- és textiltervezőket a színházi témához illően arany és tüll viseleteket terveznek a kiállításban megjelenő balett színpadra, amelynek két bemutatójára is sor kerül. Miután a programsorozatban a népművészet és folklór is megjelenik, a látogatók

részt vehetnek egy öltözékbemutatón,

ahol színészek, zenészek, tehetségkutató rendezvények legutóbbi nyertesei mutatják be az alkotásokat. A tárlat kurátora és a programsorozat vezetője Turnai Tímea színháztörténész, szakíró, a PIM-OSZMI gyűjteményvezetője.