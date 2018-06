Ne feledje, mindjárt itt van Nick Cave!

Június 21-én nagy buli várható az Arénában, visszatér Budapestre az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hatású és legtalálékonyabb alternatív rock zenekara, a Nick Cave and the Bad Seeds.

Június 21-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel Nick Cave és zenekara, a Bad Seeds, a legutóbbi, 2016-os lemez, a Skeleton Tree dalait most hallhatjuk először Magyarországon – az együttes ugyanis már többször járt nálunk, a 2013-as Sziget óta azonban nem szervezett koncertet ide.

Az 1983 óta együtt dolgozó zenészek szeptember 28-án új EP-vel jelentkeznek, addig is hallgasson bele a régi dalaikba: a Nick Cave and the Bad Seeds munkásságáról itt írtunk bővebben, és öt számot is kiválasztottunk, amelyet szívesen hallanánk a pesti koncerten.

Természetesen beszámolóval is jelentkezünk majd, figyelje az Origo Kultúra rovatát!