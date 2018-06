Rengeteg pénzt adtak a metálosok az árván maradt gyerekeknek

Nem semmi bejelentést tett a Bad Wolves nevű metál banda a telt házas koncertjükön. Az együttes rengeteg pénzt adományoz a januárban meghalt Dolores O'Riordan négy gyerekének.

A Bad Wolves nevű metál banda 250 000 dollárt adományoz a januárban meghalt Dolores O'Riordan családjának. Az együttes feldolgozta a The Cranberries Zombie című számát, Dolores O'Riordan pedig éppen aznap halt meg, amikor felvette az éneket a Bad Wolvesnek.

Később a Bad Wolves megjelentette a számot, és úgy döntöttek, hogy a bevételt az énekesnő négy gyerekének adományozzák. A hírt a telt házas koncertjükön jelentették be New Yorkban, ahol ott volt Dolores O'Riordan két fia, Donny Jr., és Taylor Burton, valamint a gyerekek apja, Don Burton is.