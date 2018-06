Beyoncé és Jay-Z lánya szégyenében a kordon mögé bújt szülei koncertjén. Blue Ivy a kivetítőn látott a szüleiről egy olyan videót, ami a jelek szerint nagyon nem tetszett neki.

Beyoncé és Jay-Z 6 éves kislánya, Blue Ivy is elment szülei londoni koncertjére június 15-én. A show a sztárpár On The Run II című turnéjának része, és különlegessége, hogy a dalok között a kivetítőkön rövid videókat láthat a közönség az énekesnő és rapper férje magánéletéről, családi pillanatokról, vagy például arról, ahogyan meztelenül fekszenek az ágyban. Kislányuk, Blue Ivy nem akarta látni ezeket az intim pillanatokat, sőt, akármilyen híresek a szülei, kicsit talán még szégyellte is őket. A kislány ugyanis a kivetítőt nézve először

elkezdett grimaszolni, majd eltakarta az arcát,

végül pedig a kordon mögé bújt. Jól láthatóan kifejezetten kínosan érezte magát.

Blue Ivy at Beyoncé & Jay-Z's show in London a few days ago. (June 15, 2018) pic.twitter.com/iinsklTNFX — Blue Ivy Source (@blueivysource) 2018. június 19.

Blue Ivynak szerencsére nem kellett az egész koncerten szégyenkeznie szülei miatt, később már együtt énekelte velük a legnagyobb slágereiket, és még táncolt is.