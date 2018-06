Karda Bea a mai napig nem fél megmutatni testét. Nemrég bikinis képeket töltött fel magáról a Facebookra. Az énekesnő azt mondta, hogy a fotókkal üzenni szeretne kortársainak.

Karda Bea nagyon sokat tesz azért, hogy a 70-hez közeledve is meg tudja mutatni magát bármilyen ruhában. Néhány napja bikinis képekket töltött fel a Facebook-oldalára, és elmondta, hogy a kortársainak szeretne üzenni veülk. Az üzenet pedig szavakba öntve annyi, hogy

sosem szabad elhanyagolni az egészséget.

Karda Bea a mai napig nem fél megmutatni testét. „Sok korombéli nő rejtegeti a testét, de szeretném megmutatni, hogy ilyenkor is lehet jól kinézni. Nem kell meggondolatlanul naphosszat enni. Én például sokszor eszem keveset. Soha nem voltam molett alkat, ezt a szüleimtől örökölt génjeimnek is köszönhetem. A férjem fél év alatt tíz kilót ledobott a segítségemmel, 89-ről, 79 kiló lett. Elhagyta a nokedlihegyeket, és odafigyelt magára. A mértékletesség a legfontosabb mindkettőnk életében” - mondta a Borsnak az énekesnő.